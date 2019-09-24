Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали











На прошедшую сегодня церемонию инаугурации губернатора Волгоградской области были приглашены исключительно неслучайные персоны. Список гостей был тщательно продуман. Депутаты регионального парламента, активные студенты ВУЗов, представители образовательных, религиозных и общественных организаций, даже директор детского сада «Чебурашка» из Урюпинска, и конечно, руководители различных ветвей власти и те, кто сейчас занимает солидные должности в администрации области. Очевидно, что избрание на второй срок Андрея Бочарова было для них ожидаемо. Тем интереснее, кто сможет сохранить позиции, кто станет жертвой кулуарных интриг, а кто взлетит повыше. О некоторых переменах в предпочтениях первого лица региона станет известно уже в ближайшие дни, а может и часы. А пока - немного светлой радости за себя любимых, за то, что все так гладко получилось, в конце концов - за народ, ну и за стабильность.

За прибытием гостей церемонии инаугурации губернатора наблюдала съемочная группа ИА «Высота 102».































































