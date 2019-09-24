Ветер конъюктуры гонит их вперед: как VIP-гости на инаугурацию губернатора Волгоградской области прибывали
Политика 24.09.2019 13:30
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24.09.2019 13:30
На прошедшую сегодня церемонию инаугурации губернатора Волгоградской области были приглашены исключительно неслучайные персоны. Список гостей был тщательно продуман. Депутаты регионального парламента, активные студенты ВУЗов, представители образовательных, религиозных и общественных организаций, даже директор детского сада «Чебурашка» из Урюпинска, и конечно, руководители различных ветвей власти и те, кто сейчас занимает солидные должности в администрации области. Очевидно, что избрание на второй срок Андрея Бочарова было для них ожидаемо. Тем интереснее, кто сможет сохранить позиции, кто станет жертвой кулуарных интриг, а кто взлетит повыше. О некоторых переменах в предпочтениях первого лица региона станет известно уже в ближайшие дни, а может и часы. А пока - немного светлой радости за себя любимых, за то, что все так гладко получилось, в конце концов - за народ, ну и за стабильность.
За прибытием гостей церемонии инаугурации губернатора наблюдала съемочная группа ИА «Высота 102».
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