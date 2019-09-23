Экономика

Клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на доставку еды из Delivery Club

Экономика 23.09.2019 14:33 Реклама
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23.09.2019 14:33 Реклама


Крупнейший сервис доставки еды в России Delivery Club присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка». Теперь клиенты Сбербанка смогут обменять бонусы СПАСИБО на скидку при заказе еды. 
Чтобы получить скидку, клиенту программы лояльности нужно зайти на сайт spasibosberbank.ru или в мобильное приложение «Спасибо  от Сбербанка» и обменять бонусы на купон со скидкой. Полученный купон даст участнику возможность применить скидку при заказе в приложении Delivery Club или на сайте сервиса. 
Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка»: «Все больше людей хотят экономить свое время и иметь возможность заказать любимую еду не просто быстро, но и получив качественный сервис. Мы рады предложить нашим клиентам сделать это эффективно и выгодно в Delivery Club за бонусы СПАСИБО».
Олег Хаустов, директор по маркетингу сервиса DeliveryClub: «Сейчас этим предложением могут воспользоваться жители 120 городов страны, но скоро их станет еще больше — DeliveryClub активно расширяет географию присутствия. С помощью акции мы не только дадим клиентам Сбербанка возможность сэкономить, но и познакомим с возможностями сервиса новых пользователей».
Delivery Club — первый и лидирующий сервис поиска и заказа готовой еды в России. Запущен в сентябре 2009 года; с ноября 2016 года 100% Delivery Club принадлежит Mail.Ru Group. Платформа объединяет свыше 12 000 ресторанов всех ценовых категорий более чем в 120 городах страны, 60% приходится на региональные заказы. 
В 20 городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Перми, Уфе, Саратове, Воронеже, Сочи, Омске, Красноярске, Челябинске, Волгограде, Тюмени и Иваново — работает собственная служба доставки. Среднее время доставки заказов курьерами Delivery Club составляет менее 40 минут. Выручка сервиса по итогам 2018 года достигла 1,9 млрд рублей.
«Спасибо от Сбербанка»— это самая крупная банковская программа лояльности в России. Участники программы копят бонусы СПАСИБО, которые начисляются за совершенные покупки, и могут обменивать их на скидки в магазинах-партнерах, а также на портале программы по курсу «1 бонус = 1 руб. скидки». Количество участников «Спасибо от Сбербанка» составляет более 40 млн человек, а партнерами сейчас являются около 100 тыс. магазинов.

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