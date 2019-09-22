Политика 22.09.2019 20:30
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22.09.2019 20:30
Церемония инаугурации избранного на второй срок губернатора Волгоградской области пройдет в сопровождении военного оркестра мотострелкового соединения Южного военного округа, об этом сегодня стало известно ИА «Высота 102». Мероприятие пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 24 сентября, как ранее и сообщало информагентство. По традиции, военный оркестр сопровождает многие официальные мероприятия, проходящие в городе-герое.
Андрей Бочаров – губернатор региона с 2014 года, офицер запаса, Герой России, выдвинутый партией «Единая Россия», по итогам единого дня голосования набрал 76,81% голосов пришедших на выборы избирателей Волгоградской области.
В 2014 году, когда Андрей Бочаров вступал в должность главы региона, церемония впервые прошла в зале заседаний Волгоградской областной думы. Согласно протоколу, председатель облизбиркома огласил итоги выборов, а затем, положив руку на Конституцию России и Устав Волгоградской области, Андрей Бочаров поклялся верно служить народу. Засвидетельствовал принятие присяги председатель Волгоградского областного суда. В 2014 году эту должность занимал Николай Подкопаев.
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