В Волгоградской области нашли водителя, который сбил ребенка

Расследования 21.09.2019 09:14
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21.09.2019 09:14
Инспекторы ДПС УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области установили личность водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места аварии. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, им оказался 26-летний водитель из Нового Рогачика.
Напомним, 18 сентября в 15-20 час. в Городищенском районе неустановленный водитель, управляя автомашиной «Дэу Нексия», двигаясь по автодороге «Волгоград-Каменск-Шахтинск» в сторону г. Ростов-на-Дону, на 39 километре совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель с места происшествия скрылся. В результате ДТП ребенок с травмами был доставлен в больницу. Накануне инспекторы ДПС задержали молодого человека, находившегося за рулем иномарки в момент аварии. С его слов, после наезда на ребенка он испугался ответственности и уехал. В настоящее время в отношении водителя возбуждено дело об административном расследовании. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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