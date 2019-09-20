Происшествия

В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майке

Происшествия 20.09.2019 09:18
5409 17
20.09.2019 09:18





Молодой человек, одетый в синюю майку, украл кошелек с крупной суммой денег у 87-летней пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по Волгограду, кража произошла 15 сентября в одном из сумермаркетов Советского района. Ведется розыск преступника.  Граждан, располагающих информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, (8442) 46-51-15 , (8442) 93-76-26 – дежурная часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду.

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