В Волгограде разыскивают вора с буквой «Н» на майке

Происшествия 20.09.2019 09:18
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20.09.2019 09:18
Молодой человек, одетый в синюю майку, украл кошелек с крупной суммой денег у 87-летней пенсионерки. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД России по Волгограду, кража произошла 15 сентября в одном из сумермаркетов Советского района. Ведется розыск преступника. Граждан, располагающих информацией о его местонахождении, просьба сообщить в полицию по телефонам: 02, (8442) 46-51-15 , (8442) 93-76-26 – дежурная часть отдела полиции № 6 (Советский район) Управления МВД России по городу Волгограду.
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