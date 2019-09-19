Волгоградцы увидят знаменитого Лосева в бронзе





Завтра, 20 сентября, на центральной набережной Волгограда состоится открытие скульптурной композиции, в основу которой лег образ известного волгоградского художника-пейзажиста Виктора Лосева. Автор - волгоградский скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. В торжественной церемонии открытия примут участие юные художники, музыканты, представители сферы культуры Волгограда. Здесь же развернется выставка работ Виктора Лосева. Начало в 18-00.

Скульптурная композиция весом в 500 килограммов выполнена из бронзы. Она представляет собой работающего художника с этюдником и кистями в руках. Скульптуру было решено установить на верхней террасе набережной, на гранитном парапете недалеко от ротонды. Виктор Лосев очень любил работать в парках и скверах города, в том числе на набережной Сталинграда-Волгограда.

По случаю открытия арт-объекта на верхней террасе набережной состоится концерт бардовской песни, а также откроется экспозиция работ Виктора Лосева.

Художник Виктор Лосев (1926 - 1995) писал миниатюры о родном Сталинграде-Волгограде – пейзажи, портреты, зарисовки бытовых сцен и раздавал их людям. Сегодня у многих горожан есть работы мастера. В основе живописного метода Виктора Лосева – импрессионистское видение мира. Ежегодно в честь знаменитого талантливого художника в Волгограде проводится творческий фестиваль «Извините, вы не видели Лосева?». В данный момент в выставочном зале по адресу улица Чуйкова, 37 проходит выставка работ Виктора Лосева.



