Пожар у «Соснового бора» в Волгограде тушат более 150 человек

Происшествия 16.09.2019 18:17
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16.09.2019 18:17
Разгоревшийся сегодня в районе 14.00 пожар в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улицы Ангарской и Третьей Продольной тушат около 150 человек - сотрудники личного состава пожарных частей и более 10 добровольцев, задействовано почти 40 единиц техники. Горение смешанного леса угрожало СНТ «Дубовая балка» и «Колос». На данный момент угроза СНТ локализована. Как сообщил ИА «Высота 102» начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Клименти, на месте создан штаб пожаротушения . Местность, где сейчас идет борьба с огнем, является труднодоступной - здесь много балок и зарослей, что создает сложности даже для техники высокой проходимости. Кроме того, порывы ветра до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению огня на довольно большой площади.
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