Происшествия

Пожар у «Соснового бора» в Волгограде тушат более 150 человек

Происшествия 16.09.2019 18:17
11094 3
16.09.2019 18:17


Разгоревшийся сегодня в районе 14.00 пожар в Дзержинском районе Волгограда на пересечении улицы Ангарской и Третьей Продольной тушат около 150 человек - сотрудники личного состава пожарных частей и более 10 добровольцев, задействовано почти 40 единиц техники. Горение смешанного леса угрожало СНТ «Дубовая балка» и «Колос». На данный момент угроза СНТ локализована. Как сообщил ИА «Высота 102» начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Клименти, на месте создан штаб пожаротушения . Местность, где сейчас идет борьба с огнем, является труднодоступной - здесь много балок и зарослей, что создает сложности даже для техники высокой проходимости. Кроме того, порывы ветра до 20 метров в секунду способствовали быстрому распространению огня на довольно большой площади.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Слуховые аппараты. Необходима консультация специалиста.
Популярное по теме
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)
16.09.2019 15:36
14929 20
В Волгограде пациентов наркологического диспансера эвакуировали из-за пожара
13.09.2019 16:43
29627 8
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"
16.09.2019 13:56
11727 7
Происшествия
16.09.2019 20:32
Происшествия 16.09.2019 20:32
449 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 16:40
Происшествия 16.09.2019 16:40
9779 12 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 15:36
Происшествия 16.09.2019 15:36
14929 20 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 13:56
Происшествия 16.09.2019 13:56
11727 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 12:35
Происшествия 16.09.2019 12:35
895 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
16.09.2019 08:56
Происшествия 16.09.2019 08:56
3131 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
15.09.2019 10:36
Происшествия 15.09.2019 10:36
4553 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.09.2019 10:04
Происшествия 14.09.2019 10:04
2889 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2019 16:43
Происшествия 13.09.2019 16:43
29627 8 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.09.2019 13:35
Происшествия 13.09.2019 13:35
5485 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.09.2019 12:45
Происшествия 12.09.2019 12:45
3007 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.09.2019 07:27
Происшествия 12.09.2019 07:27
5997 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 15:04
Происшествия 11.09.2019 15:04
2542 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 14:43
Происшествия 11.09.2019 14:43
1810 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.09.2019 10:17
Происшествия 11.09.2019 10:17
4022 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:32
После локализации крупных пожаров в Волгограде пожарные борются с тлеющими очагамиСмотреть фотографии
18:17
Пожар у «Соснового бора» в Волгограде тушат более 150 человекСмотреть фотографииCмотреть видео
18:02
Судья Волгоградского облсуда не подошел на должность председателяСмотреть фотографии
17:22
Жители города Волгоградской области стыдят чиновников за «позороустройство»Смотреть фотографии
16:40
"День огненного ветра": пламя уничтожает дачи в Кировском районе ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:36
Ад в сосновом бору: тушение пожара в Волгограде осложнил сильный ветер (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
14:12
Подозрительная деятельность в районе хутора Бобры под Волгоградом оказалась на благо народаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:56
В Волгограде горят сосны около "Соснового бора"Смотреть фотографии
13:15
Сотрудники волгоградского «КАУСТИКа» прошли испытания на прочностьСмотреть фотографии
12:39
Жильцы печально знаменитого "голого" дома в Волгограде - о собственном бессилии и торжестве злаСмотреть фотографии
11:59
Умирающий ерик в Волго-Ахтубинской пойме возвращают к жизни за 34 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:23
Герой спорта из Котельниково получил награду «ЕвроХима»Смотреть фотографии
09:45
Нет шапито - нет проблем: в Волгограде чиновники ушли от ответа на вопросы жителейСмотреть фотографии
09:23
«Подводные камни» ОСАГО: на что обратить вниманиеСмотреть фотографии
08:56
В Волжском на пепелище нашли труп неизвестногоСмотреть фотографии
08:29
Расходы жителей Волгоградской области на коммуналку уменьшились - эксперты подсчитали и обрадовалиСмотреть фотографии
18:27
В борьбе с бедностью населения Волгоградской области нет прорываСмотреть фотографии
15:37
По Волгограду промчался осенний велопарадСмотреть фотографии
15:34
В Волгограде ограничили стройку от ГДЮЦ до планетарияСмотреть фотографии
11:27
Жители Волгоградской области потребовали в суде отставки чиновникаСмотреть фотографии
10:36
В Волгоградской области молодая женщина погибла за рулем южнокорейского внедорожникаСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде стартует Фестиваль уличного киноСмотреть фотографии
08:39
Огромный паук встретил жителя Волгограда у дверей домаСмотреть фотографии
08:10
На свалках Волгоградской области защитят кандидатскиеСмотреть фотографии
19:53
"Ротор" с огоньком провел победный матч на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:14
Сельским поселениям Волгоградской области дали денег на дорогиСмотреть фотографии
14:34
Банковские карты волгоградцев опустошают из-за ошибок приставовСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области офицер избил рядового половникомСмотреть фотографии
10:04
В Волгоградской области две лошади стали участниками ночного ДТПСмотреть фотографии
09:57
В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знакаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 