



Сегодня приговором Фроловского городского суда 25-летняя местная жительница признана виновной в совершении семи эпизодов мошенничества и краж. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, жертвами мошенницы были пенсионеры, которым она сначала предлагала помощь по хозяйству, а затем, войдя в доверие, похищала различные суммы денег и вещи.

В судебном заседании установлено, что фроловчанка в период с сентября 2016 года по февраль 2019 года причинила ущерб 7 пенсионерам на сумму более 350 тысяч рублей.

С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил женщину к наказанию в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.



