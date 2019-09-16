Расследования 16.09.2019 17:22
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16.09.2019 17:22
Сегодня приговором Фроловского городского суда 25-летняя местная жительница признана виновной в совершении семи эпизодов мошенничества и краж. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области Оксану Черединину, жертвами мошенницы были пенсионеры, которым она сначала предлагала помощь по хозяйству, а затем, войдя в доверие, похищала различные суммы денег и вещи.
В судебном заседании установлено, что фроловчанка в период с сентября 2016 года по февраль 2019 года причинила ущерб 7 пенсионерам на сумму более 350 тысяч рублей.
С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил женщину к наказанию в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил.
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