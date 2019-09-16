Экономика

Сбербанк и Минсельхоз подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности

Экономика 16.09.2019 16:40
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16.09.2019 16:40


Сбербанк и Министерство сельского хозяйства России (МСХ) подписали соглашение по программе повышения конкурентоспособности (СПК), согласно принятому Постановлению Правительства РФ № 512 от 26.04.2019 г.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, Сбербанк и МСХ договорились о взаимодействии в рамках новой программы льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. Эти договоренности направлены на увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции путем предоставления аграриям кредитов на льготных условиях.
Татьяна Крейтор, исполнительный директор Департамента развития корпоративного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка: «Сбербанк, как крупнейший российский банк, уделяет большое внимание поддержке сельского хозяйства и пищевой промышленности. По итогам первого полугодия 2019 года доля агропромышленного комплекса в кредитном портфеле банка составляла 5,4% или 1115 млрд руб. Мы намерены продолжать увеличивать этот показатель, в том числе и за счет участия в новой программе Министерства сельского хозяйства».
Сбербанк принимает активное участие и в другой программе льготного кредитования в рамках Постановления Правительства РФ № 1528 от 29.12.2016 г. Доля банка в этой программе составляет более 30% — уже заключено более 9500 соглашений с аграриями на общую сумму 504 млрд рублей.

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