В хуторе Волгоградской области водитель-пенсионер погиб из-за дорожного знака

Расследования 14.09.2019 09:57
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14.09.2019 09:57
Накануне в хуторе Захоперский Нехаевского района погиб пожилой водитель. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, около 08-15 час. 69-летний водитель, управляя принадлежащей ему автомашиной «Лада Гранта», двигаясь по ул. Московская, совершил наезд на опору предупреждающего дорожного знака. Автомобиль, получив механические повреждения, съехал в кювет. Водитель погиб на месте.
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