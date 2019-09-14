Жителям Волгоградской области предсказали, сколько им осталось





В Волгоградской области спрогнозировали ожидаемую продолжительность жизни после рождения. Как сообщает ИА «Высота 102», эти данные содержатся в обновленных основных демографических показателях, опубликованных Волгоградстатом. Так, за 2018 год ожидаемая продолжительность жизни населения Волгоградской области составила 73,47 года, при этом у женщин – 78,25, а у мужчин – 68,46. Для сравнения: в Российской Федерации эти показатели соответственно – 72,91 года, у женщин – 77,82, у мужчин – 67,75.

Между тем, население Волгоградской области продолжает убывать. Так, по данным за 2018 год на 1 тысячу населения было зарегистрировано 9,4 родившихся, а умерших – 13,3. На начало года численность жителей региона составляла 2 миллиона 507 тысяч 500 человек. В 2018 году жителей области было больше – 2 миллиона 521 тысяча 300 человек. За последние десять лет население региона сократилось до сегодняшних цифр с 2 миллионов 618 тысяч 100 человек.

Напомним, недавно глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что в России продолжительности жизни у женщин выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года. При этом, по ее словам, скорость увеличения продолжительности жизни россиян превышает мировые показатели.



