Происшествия

В Волгограде рецидивист поджег чужое авто ради зрелища

Происшествия 13.09.2019 13:35
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13.09.2019 13:35


Ранее судимый за угон и умышленное причинение легкого вреда здоровью 19-летний житель Тракторозаводского района задержан за совершение очередного преступления. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, с заявлением об угоне автомобиля «Нива» обратился 57-летний житель Центрального района. Мужчина сообщил, что неизвестный угнал его машину, припаркованную у одного из домов по проспекту Ленина. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий автомашину со следами поджога обнаружили в Кировском районе. Был задержан и подозреваемый, который сознался в содеянном. Полицейские установили, что в тот день, взломав замок зажигания, он на угнанной автомашине доехал до Кировского района, где, сняв с нее аккумулятор, продал его, а затем попытался поджечь бензобак, по его словам, в надежде увидеть взрыв. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ – кража, неправомерное завладение транспортным средством и умышленное повреждение имущества.

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