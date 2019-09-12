Экономика

Сбербанк запустил новый сервис – открытие счета онлайн

Экономика 12.09.2019 15:15 Реклама
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12.09.2019 15:15 Реклама


Сбербанк первым в России запустил сервис открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя дистанционно. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, сервис доступен клиентам Сбербанка, у которых есть Сбербанк ID, то есть более 77 миллионам пользователей Сбербанк Онлайн. Чтобы открыть счет, необходимы всего три документа: паспорт гражданина РФ, биометрический заграничный паспорт нового образца и СНИЛС, а также мобильный телефон с операционной системой Android, поддерживающий функцию NFC. 
Свой первый расчетный счет в Сбербанке предприниматели могут открыть за 20 минут самостоятельно, не посещая офис банка. Для этого необходимо:
•зайти на сайт банка в раздел «Малому бизнесу и ИП» — «Открытие и ведение счета» — «Онлайн открытие счета ИП» и нажать кнопку «Открыть счет»;
•войти по Сбербанк ID, а также ввести дополнительные персональные данные и приложить скан-копии указанных выше документов;
•выбрать пакет услуг и заполнить анкету;
•подписать документы электронной подписью в приложении ID Point и начать пользоваться счетом.
Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка: «Открытие счета онлайн — знаковый продукт для нас, ведь он экономит время клиента на визиты и звонки в банк. Мы создаем удобные сервисы для наших клиентов, и рады, что такая востребованная услуга, как открытие счета, теперь доступна онлайн в любой день и в любое время». 

Сбербанк ID — единый способ входа в сервисы экосистемы Сбербанка и партнеров, доступный всем пользователям Сбербанк Онлайн. В Сбербанк ID используются надежные технологические решения, которые обеспечивают высокий уровень безопасности: логин и пароль пользователя никогда не передаются партнерам. Сбербанк ID доступен более чем на 30 сервисах экосистемы Сбербанка, например, «Спасибо» и «ДомКлик».
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

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