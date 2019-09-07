Волгоградский «Ротор» проиграл «Чайке» из села Ростовской области 1:2

Спорт 07.09.2019 21:54
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07.09.2019 21:54
В 12-м туре первенства ФНЛ волгоградский «Ротор» уступил сопернику из села Песчанокопское Ростовской области – клубу «Чайка» со счетом 1:2. Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на родном стадионе соперника волгоградских футболистов – в селе Песчанокопское, так как сегодня на стадионе «Ростов Арена» началась подготовка к концерту группы «Ленинград». Первый гол вратарь «Ротора» пропустил на 8-й минуте матча. «Чайка» удвоила преимущество уже на 29-й минуте. Волгоградцам удалось отыграть один мяч уже после перерыва. Забил гол Антон Пискунов. Судил игру лучший арбитр российской премьер-лиги прошлого сезона Сергей Лапочкин.
«Ротор» после поражения остался на 3-м месте в турнирной таблице. «Чайка» поднялась с 11-ого на 8-е место.
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