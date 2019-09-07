Выборы 07.09.2019 09:25
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07.09.2019 09:25
Прямые автобусные маршруты до избирательных участков вводятся для жителей отдаленных поселков Волгограда 8 сентября. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, в день выборов транспорт выйдет с 8 утра и продолжит работу до 8 вечера.
Подвижной состав будет отправляться из поселков до УИКов с периодичностью раз в час и затем возвращаться обратно. Расписание и схема их движения доведены до жителей с помощью председателей ТОСов, на остановках расклеены объявления. Автобусы оборудованы табличками с номером избирательного участка, до которого они следуют.
Например, для жителей «Участка ВПЭЛС» в Ворошиловском районе через частный сектор по улицам Солнечной и Феодосийсской будет ходить автобус с табличкой «До УИК №325» с остановками по ходу движения.
Временные рейсы общественного транспорта муниципалитет периодически организует также во время массовых культурных мероприятий. Так, накануне вечером для зрителей концерта группировки «Ленинград», который собрал на стадионе «Волгоград Арена» более 40 тысяч человек, на маршруты вышли дополнительные автобусы, трамваи и троллейбусы. На прошлых выходных во время празднования Дня города для волгоградцев и гостей областного центра проезд в электротранспорте был бесплатным. Количество подвижного состава было увеличено, а его работа продлена до позднего вечера.
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