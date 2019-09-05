Курьез не всерьез: избирком Волгоградской области удивили странными жалобами

Выборы 05.09.2019 11:47
7514 15
05.09.2019 11:47
Скорее курьезными, чем серьезными назвали в облизбиркоме поступившие в ходе предвыборной губернаторской кампании жалобы граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель ИКВО Виктор Черячукин рассказал сегодня журналистам , что всего поступило 4 заявления и ни по одному из них факты каких-либо нарушений не подтвердились. Так, одна из жительниц Волгоградской области настоятельно требовала от избиркома без всяких на то оснований зарегистрировать ее в качестве кандидата в губернаторы. Удивил членов облизбиркома и бывший глава Руднянского района Морозов, снятый с должности в 2011 году после стихийных пожаров. Экс-руководитель требовал снять с выборов губернатора действующего главу региона и с выборов в облдуму - нынешнего главу Руднянского района. Законных оснований для удовлетворения требований Морозова в облизбиркоме не нашли.
Что касается выборов депутатов облдумы, то в ИКВО поступили более 40 жалоб. По 7 из них указанные факты нарушений подтвердились. В частности, незаконными признаны агитационные газеты кандидата от КПРФ Кармазиновского.
Реклама
Популярное по теме
19.08.2019 15:10
14959 23
27.08.2019 15:00
12605 33
В Волгограде на офшорном кипрском заводе выборы пройдут в особом порядке05.09.2019 14:48
18 тысяч избирателей захотели «мобильно» проголосовать вдали от своих участков в Волгоградской области05.09.2019 11:21
Автомагазин в Волгограде попал под прицел облизбиркома за объявление скидок за голоса05.09.2019 11:16
В участковом избиркоме Волгограда смонтировали кабинку для инвалидов за 100 тысяч рублей04.09.2019 11:50
В Волгоградской области кандидата в депутаты сняли с выборов за партийное непостоянство04.09.2019 10:02
Губернатор Волгоградской области тратит все больше на свою избирательную кампанию02.09.2019 16:18
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы заподозрили в подкупе избирателей и требуют снять с выборов (ВИДЕО)01.09.2019 08:44
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцев30.08.2019 12:19
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской области29.08.2019 12:41
В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должность28.08.2019 17:48
В Волгоградской области участковые избиркомы пришли в боевую готовность28.08.2019 14:38
«Я люблю тебя до слез»: избиратели Волгоградской области непоколебимы27.08.2019 15:00
Саратовские депутаты пообещали прислать на выборы в Волгоград коммунистический десант26.08.2019 13:14
В Волгограде возрожденный баннер кандидата-коммуниста возбудил кандидата-жириновца24.08.2019 11:53
Кандидата в депутаты Волгоградской облдумы не пустили на билборды22.08.2019 20:39
Реклама