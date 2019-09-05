Курьез не всерьез: избирком Волгоградской области удивили странными жалобами





Скорее курьезными, чем серьезными назвали в облизбиркоме поступившие в ходе предвыборной губернаторской кампании жалобы граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель ИКВО Виктор Черячукин рассказал сегодня журналистам , что всего поступило 4 заявления и ни по одному из них факты каких-либо нарушений не подтвердились. Так, одна из жительниц Волгоградской области настоятельно требовала от избиркома без всяких на то оснований зарегистрировать ее в качестве кандидата в губернаторы. Удивил членов облизбиркома и бывший глава Руднянского района Морозов, снятый с должности в 2011 году после стихийных пожаров. Экс-руководитель требовал снять с выборов губернатора действующего главу региона и с выборов в облдуму - нынешнего главу Руднянского района. Законных оснований для удовлетворения требований Морозова в облизбиркоме не нашли.

Что касается выборов депутатов облдумы, то в ИКВО поступили более 40 жалоб. По 7 из них указанные факты нарушений подтвердились. В частности, незаконными признаны агитационные газеты кандидата от КПРФ Кармазиновского.



