Экология 05.09.2019 12:25
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05.09.2019 12:25
Сезон смены авторезины обычно начинается с октября, однако уже сейчас на многих контейнерных площадках города лежат автомобильные покрышки. Помимо этого, шины сваливают в овраги и оставляют на несанкционированных местах скопления отходов.
«Покрышки и автомобильная резина отнесены к отходам III–IV группы опасности и не являются твердыми коммунальными отходами, — пояснили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград». — Покрышки состоят из токсичного химического вещества, которое, разлагаясь в земле, наносит вред почве и экосистеме. К слову, разлагаться автопокрышки будут более 100 лет, нанося ущерб экологии и человеку, поскольку при нагревании или сжигании, отработанные автопокрышки могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания».
«Региональный оператор в рамках действующего законодательства не осуществляет деятельность по обращению с промышленными отходами, — заявили сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО. — Эта деятельность является ответственностью жителей и юридических лиц, которые обязаны утилизировать автопокрышки с помощью компаний, имеющих разрешение на обращение с данными отходами».
Справка:
Организации, куда жители и юридические лица Волгоградской области могут обратиться для утилизации своих автопокрышек, размещены на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
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