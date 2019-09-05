



Сезон смены авторезины обычно начинается с октября, однако уже сейчас на многих контейнерных площадках города лежат автомобильные покрышки. Помимо этого, шины сваливают в овраги и оставляют на несанкционированных местах скопления отходов.





«Покрышки и автомобильная резина отнесены к отходам III–IV группы опасности и не являются твердыми коммунальными отходами, — пояснили ИА «Высота 102» в компании «Управление отходами – Волгоград». — Покрышки состоят из токсичного химического вещества, которое, разлагаясь в земле, наносит вред почве и экосистеме. К слову, разлагаться автопокрышки будут более 100 лет, нанося ущерб экологии и человеку, поскольку при нагревании или сжигании, отработанные автопокрышки могут вызывать аллергию, астму и другие заболевания».

«Региональный оператор в рамках действующего законодательства не осуществляет деятельность по обращению с промышленными отходами, — заявили сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО. — Эта деятельность является ответственностью жителей и юридических лиц, которые обязаны утилизировать автопокрышки с помощью компаний, имеющих разрешение на обращение с данными отходами».





Справка:

Организации, куда жители и юридические лица Волгоградской области могут обратиться для утилизации своих автопокрышек, размещены на сайте комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.



