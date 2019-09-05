В Волгограде и Волжском полыхали мусорные контейнеры

Происшествия 05.09.2019 10:20
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05.09.2019 10:20
Четыре мусорных контейнера сгорели этой ночью в Волжском и Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном управлении МЧС, первый сигнал о возгорании пластикового контейнера на ул. Коммунистической поступил в 2:28 из Волжского. В 4:28 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе Волгограда. На проспекте Университетском огнем были объяты три пластиковых контейнера. Пожары были оперативно ликвидированы. По предварительным данным, в обоих случаях возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.
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