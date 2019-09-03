Борьба с коррупцией 03.09.2019 15:36
6375 8
03.09.2019 15:36
Госинспектор территориального управления Росрыболовства предстал в Волгограде перед судом по обвинению в получении взятки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 44-летний старший государственный инспектор одного из отделов территориального управления Федерального агентства по рыболовству обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получения должностным лицом взятки за незаконное бездействие).
По данным следствия, в силу занимаемой должности обвиняемый обязан был осуществлять контроль и надзор за соблюдением норм экологического законодательства юридическими и должностными лицами, а также предпринимателями и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории особых санитарных зон, так называемых, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Располагая сведениями о том, что на арендованном одним из коммерсантов участке земли, входящем в зону обслуживания Федерального агентства, располагаются пункты общественного питания, автомагазины и кемпинги, оборудованные нелицензированными септиками, старший инспектор сообщил бизнесмену, что сможет "закрыть глаза" на указанное экологическое правонарушение, но взамен потребовал ежемесячную плату - своё бездействие он оценил в 60 тысяч рублей, снизив впоследствии эту сумму до 50 тысяч рублей.
В июле текущего года при получении незаконного денежного вознаграждения коррупционер был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал.
Реклама
Популярное по теме
28.08.2019 15:17
11996 12
03.09.2019 13:07
3345 1
В Волгограде фирму наказали на полмиллиона за коррупционное предложение03.09.2019 13:07
Борьба с коррупцией 03.09.2019 13:07
3345 1 Обсудить
В Волгоградской области десять депутатов отправили в досрочную отставку28.08.2019 15:17
Борьба с коррупцией 28.08.2019 15:17
11996 12 Обсудить
В Волгограде проведут «тайное» исследование специфики коррупции21.08.2019 16:56
Борьба с коррупцией 21.08.2019 16:56
18527 48 Обсудить
В Волгограде с осужденного за мошенничество профессора взыскали миллион рублей09.08.2019 12:33
Борьба с коррупцией 09.08.2019 12:33
13722 6 Обсудить
В Волгограде фирму осужденного за взятку директора оштрафовали на полмиллиона рублей за коррупцию08.08.2019 16:14
Борьба с коррупцией 08.08.2019 16:14
3873 0 Обсудить
Дело о коррупции в комитете промышленности Волгоградской области отправлено в суд29.07.2019 14:40
Борьба с коррупцией 29.07.2019 14:40
11681 7 Обсудить
В Волгограде фирму директора-взяточника наказали на миллион за коррупцию23.07.2019 15:50
Борьба с коррупцией 23.07.2019 15:50
6577 0 Обсудить
Экс-чиновнику из Средней Ахтубы Волгоградской области выставили счет за взятку кирпичом22.07.2019 11:39
Борьба с коррупцией 22.07.2019 11:39
9050 8 Обсудить
В Волгограде за взятку задержан госинспектор отдела Росрыболовства18.07.2019 13:05
Борьба с коррупцией 18.07.2019 13:05
16729 23 Обсудить
Фирму в Волгограде оштрафовали на миллион рублей за коррупцию28.06.2019 11:52
Борьба с коррупцией 28.06.2019 11:52
19618 4 Обсудить
В Волгоградской области муниципалы станут профессионалами в борьбе с коррупцией23.06.2019 10:55
Борьба с коррупцией 23.06.2019 10:55
5658 0 Обсудить
Богатая жена начальника Волгоградской академии МВД увеличила многомиллионные доходы20.06.2019 10:20
Борьба с коррупцией 20.06.2019 10:20
16452 0 Обсудить
Полмиллиона не лишние: главный спасатель Волгоградской области показал рост доходов03.06.2019 13:21
Борьба с коррупцией 03.06.2019 13:21
19489 6 Обсудить
Судьи Волгоградской области «соревнуются» в скупке домов, квартир и земель28.05.2019 12:03
Борьба с коррупцией 28.05.2019 12:03
30762 24 Обсудить
Женщина-прокурор стала лидером по доходам среди коллег-мужчин в прокуратуре Волгоградской области27.05.2019 17:54
Борьба с коррупцией 27.05.2019 17:54
14797 12 Обсудить
Реклама