



Госинспектор территориального управления Росрыболовства предстал в Волгограде перед судом по обвинению в получении взятки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 44-летний старший государственный инспектор одного из отделов территориального управления Федерального агентства по рыболовству обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получения должностным лицом взятки за незаконное бездействие).

По данным следствия, в силу занимаемой должности обвиняемый обязан был осуществлять контроль и надзор за соблюдением норм экологического законодательства юридическими и должностными лицами, а также предпринимателями и гражданами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность на территории особых санитарных зон, так называемых, источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Располагая сведениями о том, что на арендованном одним из коммерсантов участке земли, входящем в зону обслуживания Федерального агентства, располагаются пункты общественного питания, автомагазины и кемпинги, оборудованные нелицензированными септиками, старший инспектор сообщил бизнесмену, что сможет "закрыть глаза" на указанное экологическое правонарушение, но взамен потребовал ежемесячную плату - своё бездействие он оценил в 60 тысяч рублей, снизив впоследствии эту сумму до 50 тысяч рублей.

В июле текущего года при получении незаконного денежного вознаграждения коррупционер был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал.



