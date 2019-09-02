Расследования

В Волгограде директор фирмы премировал себя на 11 миллионов и поехал в колонию

Расследования 02.09.2019 16:45
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02.09.2019 16:45


Вступил в законную силу приговор в отношении директора фирмы, присвоившего денежные средства организации на сумму свыше 10 миллионов рублей - бизнесмен проведет в колонии 3,5 года.  Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, с февраля 2015 года по декабрь 2016 года  44-летний Андрей Баранцев, являясь генеральным директором ООО «Системный буровой сервис» (ООО «СБС») издал пачку приказов о начислении себе премий и выплат стимулирующего характера почти на 11 миллионов рублей.  Сумма премий, назначаемых Баранцевым самому себе, варьировалась от 150 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. Однако согласно  уставу фирмы выплата премий генеральному директору производится исключительно с согласия и на основании волеизъявления общего собрания участников или совета директоров Общества. Однако данные требования им были проигнорированы и премии начислялись единолично. Похищенными деньгами Баранцев распорядился по своему усмотрению, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере.  
В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал.
По приговору Ворошиловского районного суда Волгограда Андрей Баранцев  был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.  Кроме того, с Баранцева в пользу ООО «СБС» взыскана сумма  материального ущерба в размере  10 912 622 рублей. Не согласившись с постановленным приговором, государственный обвинитель обжаловал его в суд апелляционной инстанции. С приговором суда не согласились также осуждённый и его защитник. В своих апелляционных жалобах  они просили оправдать Баранцева по предъявленному ему обвинению.
Волгоградский областной суд не нашёл оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора.
 

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