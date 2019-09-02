Расследования 02.09.2019 16:45
1419 2
02.09.2019 16:45
Вступил в законную силу приговор в отношении директора фирмы, присвоившего денежные средства организации на сумму свыше 10 миллионов рублей - бизнесмен проведет в колонии 3,5 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, с февраля 2015 года по декабрь 2016 года 44-летний Андрей Баранцев, являясь генеральным директором ООО «Системный буровой сервис» (ООО «СБС») издал пачку приказов о начислении себе премий и выплат стимулирующего характера почти на 11 миллионов рублей. Сумма премий, назначаемых Баранцевым самому себе, варьировалась от 150 тыс. руб. до 2,5 млн. руб. Однако согласно уставу фирмы выплата премий генеральному директору производится исключительно с согласия и на основании волеизъявления общего собрания участников или совета директоров Общества. Однако данные требования им были проигнорированы и премии начислялись единолично. Похищенными деньгами Баранцев распорядился по своему усмотрению, причинив организации материальный ущерб в особо крупном размере.
В ходе судебного разбирательства подсудимый свою вину не признал.
По приговору Ворошиловского районного суда Волгограда Андрей Баранцев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Баранцева в пользу ООО «СБС» взыскана сумма материального ущерба в размере 10 912 622 рублей. Не согласившись с постановленным приговором, государственный обвинитель обжаловал его в суд апелляционной инстанции. С приговором суда не согласились также осуждённый и его защитник. В своих апелляционных жалобах они просили оправдать Баранцева по предъявленному ему обвинению.
Волгоградский областной суд не нашёл оснований для изменения или отмены обжалуемого приговора.
Реклама
Популярное по теме
06.08.2019 15:22
26954 29
06.08.2019 12:40
24236 45
29.08.2019 16:21
20135 35
В Волгограде вынесли приговор «потрошителю» школьных компьютеров01.09.2019 15:48
Расследования 01.09.2019 15:48
3571 0 Обсудить
Осужденному за мошенничество волгоградцу добавят срок за угрозы убийством судье30.08.2019 13:11
Расследования 30.08.2019 13:11
5895 5 Обсудить
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-201829.08.2019 16:21
Расследования 29.08.2019 16:21
20135 35 Обсудить
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскому29.08.2019 12:25
Расследования 29.08.2019 12:25
3871 3 Обсудить
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во дворе29.08.2019 12:23
Расследования 29.08.2019 12:23
5240 4 Обсудить
Жительница Волгоградской области обвинила дядю в педофилии ради наследства28.08.2019 13:31
Расследования 28.08.2019 13:31
5586 5 Обсудить
В Волгоградской области осужденного за угрозы убийством засудят за насилие над приставом27.08.2019 16:37
Расследования 27.08.2019 16:37
2458 0 Обсудить
Жителя Волгоградской области за избиение младенца отправили за решетку на 2 года27.08.2019 14:35
Расследования 27.08.2019 14:35
1887 4 Обсудить
В Волгоградской области силовики перекрыли канал поставки марихуаны в Саратовскую область27.08.2019 10:12
Расследования 27.08.2019 10:12
1219 5 Обсудить
В Волгоградской области руководству спортклуба грозит 6 лет тюрьмы за организацию прыжков с непригодными парашютами26.08.2019 14:34
Расследования 26.08.2019 14:34
10191 10 Обсудить
В Волгограде защитник дамы забил до смерти ее обидчика дубиной26.08.2019 12:53
Расследования 26.08.2019 12:53
3169 8 Обсудить
«Теперь пятеро»: увеличилось количество погибших в страшном ДТП на трассе «Волгоград-Москва»24.08.2019 12:43
Расследования 24.08.2019 12:43
16096 2 Обсудить
В Волгограде пластического хирурга избавили от нового наказания в связи с истечением срока давности23.08.2019 12:40
Расследования 23.08.2019 12:40
10964 15 Обсудить
В Волжском инвалид справил новоселье по решению суда23.08.2019 12:01
Расследования 23.08.2019 12:01
853 1 Обсудить
Найден водитель-трус, сбивший насмерть женщину в Палласовке Волгоградской области (ВИДЕО)22.08.2019 17:36
Расследования 22.08.2019 17:36
18076 0 Обсудить
Реклама