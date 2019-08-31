Танцуют все!: Бал под открытым небом собрал сотни волгоградцев в День города (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 31.08.2019 19:07
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31.08.2019 19:07
Романтичные дамы в вечерних платьях и одетые «с иголочки» галантные кавалеры сегодня закружились в танце на городском балу, устроенном в честь 430-летия со дня основания Царицына-Сталинграда-Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», театрализованное представление, собравшее в центре города под открытым небом множество участников и зрителей, стало «изюминкой» первого дня праздничных мероприятий. На «Царицынском балу» участники соревновались не только в исполнении красивых па. Жюри выбирало и лучший исторический костюм танцоров. Кульминацией бала стало массовое исполнение адаптированных вариантов светских танцев - полонеза, вальса и менуэта - под живую музыку симфонического оркестра Волгоградского музыкального театра. О том, как волгоградцы «зажигают» на Дне города - в фоторепортаже.
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