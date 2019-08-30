Происшествия 30.08.2019 09:12
1122 4
30.08.2019 09:12
Сегодня рано утром в центре Волгограда недалеко от улицы Чуйкова «восьмерка» врезалась в столб. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в результате столб накренился и держался практически на одних проводах. В настоящее время поврежденный автомобиль эвакуировали, рабочие поднимают провода. Обстоятельства ДТП уточняются, выясняется, есть ли пострадавшие.
Реклама
Популярное по теме
10.08.2019 14:21
107894 0
03.08.2019 14:56
271543 0
03.08.2019 10:29
172644 0
Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшие29.08.2019 22:31
Происшествия 29.08.2019 22:31
3709 0 Обсудить
В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и пассажир машины "Почты России"29.08.2019 10:30
Происшествия 29.08.2019 10:30
1592 0 Обсудить
Семь человек задержаны в Волгоградской области за переработку и продажу похищенной нефти29.08.2019 09:31
Происшествия 29.08.2019 09:31
5379 5 Обсудить
В Волгограде столкнулись легковушка и грузовая "Газель": ранены 3 детей28.08.2019 16:37
Происшествия 28.08.2019 16:37
3112 1 Обсудить
В Волгограде пассажирка травмировалась в салоне троллейбуса из-за лихача28.08.2019 10:12
Происшествия 28.08.2019 10:12
1407 0 Обсудить
«Не вписался в поворот»: на въезде в Волгоград перевернулся минивэн, 9 пострадавших28.08.2019 08:43
Происшествия 28.08.2019 08:43
8208 11 Обсудить
На Центральной набережной Волгограда кроссовер «сыграл в боулинг» с деревом в кадушке (ВИДЕО)27.08.2019 12:33
Происшествия 27.08.2019 12:33
22109 28 Обсудить
Житель Волгограда познакомился с женщиной ради содержимого ее карманов27.08.2019 12:18
Происшествия 27.08.2019 12:18
1458 4 Обсудить
Под Волгоградом легковушка въехала в грузовик на «аварийке», трое человек пострадали27.08.2019 10:10
Происшествия 27.08.2019 10:10
2478 3 Обсудить
В Волгограде находку в новом французском парке обезвредили саперы26.08.2019 12:23
Происшествия 26.08.2019 12:23
2051 4 Обсудить
На юге Волгограда женщину выбросили из окна26.08.2019 11:52
Происшествия 26.08.2019 11:52
7298 21 Обсудить
В Волгоградской области легковушка влетела в грузовик, один человек погиб26.08.2019 10:16
Происшествия 26.08.2019 10:16
2081 4 Обсудить
В Волгоградской области пьяный водитель «Ягуара» без прав отправил в больницу маму с двумя детьми25.08.2019 12:34
Происшествия 25.08.2019 12:34
10239 0 Обсудить
В Волжском столкнулись две маршрутки, две пассажирки госпитализированы25.08.2019 12:27
Происшествия 25.08.2019 12:27
5733 0 Обсудить
В Волжском закладчикам синтетического наркотика грозит до 20 лет лишения свободы24.08.2019 12:15
Происшествия 24.08.2019 12:15
1684 0 Обсудить
Реклама