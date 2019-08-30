Происшествия

В центре Волгограда устраняют последствия столкновения машины со столбом

Происшествия 30.08.2019 09:12
1122 4
30.08.2019 09:12


Сегодня рано утром в центре Волгограда недалеко от улицы Чуйкова «восьмерка» врезалась в столб. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, в результате столб накренился и держался практически на одних проводах. В настоящее время поврежденный автомобиль эвакуировали, рабочие поднимают провода. Обстоятельства ДТП уточняются, выясняется, есть ли пострадавшие. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36…
Популярное по теме
"Нет семьи": на автодороге «Волгоград-Астрахань» погибли пять человек в ДТП (ВИДЕО)
10.08.2019 14:21
107894 0
Под Волгоградом на мосту через ГЭС в массовом ДТП погибли 2 человека и 6 ранены (ВИДЕО)
03.08.2019 14:56
271543 0
Масштабная операция: в Волгоградской области третий день ищут без вести пропавшего ребенка
03.08.2019 10:29
172644 0
Происшествия
29.08.2019 22:31
Происшествия 29.08.2019 22:31
3709 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2019 10:30
Происшествия 29.08.2019 10:30
1592 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.08.2019 09:31
Происшествия 29.08.2019 09:31
5379 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 16:37
Происшествия 28.08.2019 16:37
3112 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 10:12
Происшествия 28.08.2019 10:12
1407 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.08.2019 08:43
Происшествия 28.08.2019 08:43
8208 11 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 12:33
Происшествия 27.08.2019 12:33
22109 28 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 12:18
Происшествия 27.08.2019 12:18
1458 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.08.2019 10:10
Происшествия 27.08.2019 10:10
2478 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.08.2019 12:23
Происшествия 26.08.2019 12:23
2051 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.08.2019 11:52
Происшествия 26.08.2019 11:52
7298 21 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.08.2019 10:16
Происшествия 26.08.2019 10:16
2081 4 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.08.2019 12:34
Происшествия 25.08.2019 12:34
10239 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.08.2019 12:27
Происшествия 25.08.2019 12:27
5733 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.08.2019 12:15
Происшествия 24.08.2019 12:15
1684 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:49
Волгоградцам в юбилейные выходные подарили бесплатный проездСмотреть фотографии
12:39
Сады Придонья: «Здорово жить здоровым»Смотреть фотографии
12:19
В Волгоградской области на выборах задействуют армию добровольцевСмотреть фотографии
11:39
Yota запустила новые безлимитные приложения для планшетаСмотреть фотографии
11:34
СК РФ открывает в Волгограде свое учебное заведениеСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом напоили ВерблюдаСмотреть фотографии
11:08
В день города в Волгограде объявили банный деньСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде приступили к возведению высотного амфитеатраСмотреть фотографии
10:15
Росстат подсчитал, сколько в Волгоградской области родители потратили на первоклассниковСмотреть фотографии
09:12
В центре Волгограда устраняют последствия столкновения машины со столбомСмотреть фотографии
22:31
Водитель без прав спровоцировал крупное ДТП на плотине Волжской ГЭС, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»: Волгоградский облизбирком показал самый честный способ подсчета голосов на выборах Смотреть фотографииCмотреть видео
18:10
«Оцените разницу»: жители Нехаевского района Волгоградской области завидуют дорогам ростовчанСмотреть фотографииCмотреть видео
17:08
Стало известно, что будет за собором Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:38
Более 16 тысяч волгоградцев выбрали мобильную связь от «Ростелекома»Смотреть фотографии
16:21
В Волгограде рассекретили причины обрушения склона "Волгоград Арены" сразу после окончания ЧМ-2018 Смотреть фотографии
15:01
В Волгограде ремонтом дворов займутся в осеннюю распутицуСмотреть фотографии
14:19
Депутатам Волгоградской гордумы предложили присвоить звание почетных граждан города «Дмитричу» и «Борисычу»Смотреть фотографии
13:26
Штурмовики, вертолеты и бомбардировщики эффектно пролетят над Волгоградом в День городаСмотреть фотографии
12:41
Более 1200 подследственных проголосуют на выборах губернатора Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
Жителя Волжского лишили свободы за удар в горло полицейскомуСмотреть фотографии
12:23
Волжанина осудили за стрельбу с балкона из пневматики по людям во двореСмотреть фотографии
11:10
Шесть миллионов предпенсионеров остались в России без работыСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области в ДТП пострадали водитель и пассажир машины "Почты России"Смотреть фотографии
09:43
Специалист «Ростелекома» стал призером мирового чемпионата WorldSkills-2019Смотреть фотографии
09:31
Семь человек задержаны в Волгоградской области за переработку и продажу похищенной нефтиСмотреть фотографии
08:57
В Волгоградской области съедобными грибами отравились 77 человекСмотреть фотографии
08:30
Топовые блогеры столицы «разожгли» экологический спорСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде начинают ремонт позорно разрушенного памятника на могиле защитников Сталинграда Смотреть фотографииCмотреть видео
17:48
В сельском поселении Волгоградской области кандидата сняли с выборов за должностьСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 