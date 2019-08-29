







В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волжском накрыли подпольный завод по производству дизельного топлива. Машина самых частных правил: в избиркоме проходит тест-драйв комплексов по обработке избирательных бюллетеней. Не все грибы одинаково полезны: в Волгоградской области с весны больше 70 человек получили отравления.

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