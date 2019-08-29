Аналитика

«Высота 102»: Волгоградский облизбирком показал самый честный способ подсчета голосов на выборах

Аналитика 29.08.2019 20:00
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29.08.2019 20:00



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: в Волжском накрыли подпольный завод по производству дизельного топлива. Машина самых частных правил: в избиркоме проходит тест-драйв комплексов по обработке избирательных бюллетеней. Не все грибы одинаково полезны: в Волгоградской области с весны больше 70 человек получили отравления. 
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.


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