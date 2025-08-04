Автопробег за переименование Волгограда в Сталинград провели комсомольцы

В Волгограде накануне, 3 августа, прошел автопробег под лозунгом «За Сталинград!». Организовали мероприятие волгоградские комсомольцы.
Автопробег стартовал в Красноармейском районе Волгограда, у танка Т-34. Возложив цветы к памятнику, участники акции сформировали автоколонну, маршрут которой составил 35 км и охватил 5 районов.
Конечным пунктом автопробега стал Мамаев курган. Красной нитью мероприятия стала тема возвращения имени Сталинград городу-герою на Волге. Комсомольцы заявили о необходимости сохранения исторической памяти и выразили уверенность в том, что Сталинград вернётся на карту мира.
Фото Сталинградского обкома КПРФ