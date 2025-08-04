Общество

Автопробег за переименование Волгограда в Сталинград провели комсомольцы

Общество 04.08.2025 08:55
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04.08.2025 08:55


В Волгограде накануне, 3 августа,  прошел автопробег под лозунгом «За Сталинград!». Организовали мероприятие волгоградские комсомольцы. 

Автопробег стартовал в Красноармейском районе Волгограда, у танка Т-34.  Возложив цветы к памятнику, участники акции сформировали автоколонну, маршрут которой составил 35 км и охватил 5 районов. 


Конечным пунктом автопробега стал Мамаев курган. Красной нитью мероприятия стала тема возвращения имени Сталинград городу-герою на Волге. Комсомольцы заявили о необходимости сохранения исторической памяти и выразили уверенность в том, что Сталинград вернётся на карту мира. 

Фото Сталинградского обкома КПРФ

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