



Сегодня все 1480 постоянно действующих участковых избиркомов в Волгоградской области приступили к работе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной комиссии, еще 14 участков созданы в местах временного пребывания граждан. Членами УИКов с правом решающего голоса являются почти 14 тысяч человек.

С сегодняшнего дня и по 4 сентября участковые комиссии принимают заявления от избирателей о голосовании на дому или не по месту регистрации. Обращения о замене участка также можно направлять в территориальные избиркомы, отделения МФЦ и через портал «Госуслуги». Согласно последним данным, в Волгоградской области от своих участков открепились свыше 3,5 тысячи человек.

На выборах в органы местного самоуправления с сегодняшнего дня стартует период досрочного голосования. Выборы состоятся 8 сентября. В этот день жители региона проголосуют за губернатора и депутатов Волгоградской областной думы нового созыва.



