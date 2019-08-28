Выборы 28.08.2019 14:38
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28.08.2019 14:38
Сегодня все 1480 постоянно действующих участковых избиркомов в Волгоградской области приступили к работе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной комиссии, еще 14 участков созданы в местах временного пребывания граждан. Членами УИКов с правом решающего голоса являются почти 14 тысяч человек.
С сегодняшнего дня и по 4 сентября участковые комиссии принимают заявления от избирателей о голосовании на дому или не по месту регистрации. Обращения о замене участка также можно направлять в территориальные избиркомы, отделения МФЦ и через портал «Госуслуги». Согласно последним данным, в Волгоградской области от своих участков открепились свыше 3,5 тысячи человек.
На выборах в органы местного самоуправления с сегодняшнего дня стартует период досрочного голосования. Выборы состоятся 8 сентября. В этот день жители региона проголосуют за губернатора и депутатов Волгоградской областной думы нового созыва.
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