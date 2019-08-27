Экология 27.08.2019 16:21
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27.08.2019 16:21
Скопище крыс на контейнерной площадке в поселке Царицын Городищенского района с недавних пор наблюдают местные жители. В редакцию "Высоты 102" они прислали видео, подтверждающее их слова, а также переписку с различными инстанциями, которые проводили проверки по жалобам жителей поселка на ненадлежащий вывоз ТКО. Несколько месяцев пока длится переписка люди наблюдают горы мусора на контейнерной площадке, а теперь и крыс, которые прекрасно себя чувствуют в этом царстве бытовых отходов. Выясняется, что площадку для сбора ТКО организовало руководство СНТ "Диана", но договор на вывоз мусора почему-то не заключило. По крайней мере, так утверждают местные жители. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, куда жаловались люди, факт невывоза отходов с контейнерной площадке на улице Кедровая установил, составил соответствующий акт и направил материалы ответственным лицам для принятия мер реагирования. Госжилинспекция, куда также обращались люди, озадачило этой проблемой регоператора. В итоге, со слов жильцов, контейнерную площадку региональный оператор один раз убрал, выставив счет в сумме 54 тысячи рублей руководству СНТ. На этом какие-либо движения здесь прекратились: контейнерная площадка снова зарастает мусором, который обживают грызуны. Отметим, что на территории Царицынского сельского поселения находится 8 дачных обществ, из которых 5 - действующие. Глава поселения Павел Василенко подтвердил информагентству, что в СНТ "Диана", которое проходит процедуру банкротства, с вывозом мусора дела обстоят очень плохо. До недавнего времени договора на вывоз ТКО у "Дианы" с региональным оператором не было. Помимо прочего, сама проблемная контейнерная площадка размещена с нарушением требований СанПин: она вплотную примыкает к частному земельному участку, чего быть не должно. В данном случае ответственность за антисанитарию полностью лежит на руководстве СНТ, которое должно перенести контейнерную площадку в другое место и наладить регулярный вывоз ТКО. "Высоте 102" пока не удалось получить комментарии в СНТ "Диана". Информагентство будет следить за развитием ситуации.
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