В Волгоградской области – самые низкие цены на бензин в ЮФО





Средняя цена на автомобильный бензин в Волгоградской области в июле этого года составила 44 рубля 49 копеек за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, при этом средняя цена бензина в ЮФО выше – 46 рублей 29 копеек. Самый дорогой бензин в ЮФО – в Севастополе (49 рублей 29 копеек). В Астрахани чуть дороже, чем в Волгоградской области – 44 рубля 75 копеек. Цена на дизтопливо в Волгоградской области также ниже, чем в среднем в ЮФО – 45 рублей 24 копейки и 45 рублей 48 копеек соответственно. Самое дешевое дизтопливо среди регионов Южного федерального округа в Краснодарском крае – 44 рубля 51 копейка за литр. Средние цены на автомобильный бензин складываются из стоимости трех марок топлива - АИ-92, АИ-95 и АИ-98.

Между тем, напомним, цена на нефтепродукты в Волгоградской области, хотя и медленно, но растут практически на протяжении последних двух месяцев.



