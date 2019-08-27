Аналитика

В Волгоградской области – самые низкие цены на бензин в ЮФО

Аналитика 27.08.2019 12:50
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27.08.2019 12:50


Средняя цена на автомобильный бензин в Волгоградской области в июле этого года составила 44 рубля 49 копеек за литр. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, при этом средняя цена бензина в ЮФО выше – 46 рублей 29 копеек. Самый дорогой бензин в ЮФО – в Севастополе (49 рублей 29 копеек). В Астрахани чуть дороже, чем в Волгоградской области – 44 рубля 75 копеек. Цена на дизтопливо в Волгоградской области также ниже, чем в среднем в ЮФО – 45 рублей 24 копейки и 45 рублей 48 копеек соответственно. Самое дешевое дизтопливо среди регионов Южного федерального округа в Краснодарском крае – 44 рубля 51 копейка за литр. Средние цены на автомобильный бензин складываются из стоимости трех марок топлива - АИ-92, АИ-95 и АИ-98.
Между тем, напомним, цена на нефтепродукты в Волгоградской области, хотя и медленно, но растут практически на протяжении последних двух месяцев. 

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