В Волгоград прибывает президент «Лукойла» Вагит Алекперов









Сегодня в Волгоград с рабочим визитом прибывает президент ПАО «Лукойл». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании. Из аэропорта Вагит Алекперов отправится на нефтеперерабатывающий завод, на территории которого торжественно откроют сквер и мемориальную стелу. Монумент высотой 7 метров сооружен в память о заводской промышленной установке, которая в 1957 году произвела из нефти с Жирновского промысла первый сталинградский бензин. С этой даты началась история нефтеперерабатывающего завода города-героя.

Далее у президента «Лукойла» запланирована встреча с рабочими и служащими производственных подразделений компании, расположенных в регионе. Ожидается, что мероприятия с участием Вагита Алекперова может посетить губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

С 2018 года между администрацией Волгоградской области и «Лукойлом» действует пятилетнее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Договор направлен на создание условий для повышения уровня жизни населения региона, реализацию совместных мероприятий и программ по повышению социальной активности жителей.



