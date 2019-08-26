Аналитика

«Высота 102»ТВ: Жители квартала в Волгограде скинулись и отремонтировали убитую дорогу

Аналитика 26.08.2019 20:08
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26.08.2019 20:08



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: автомобилисты квартала в Ворошиловском районе отказались бесконечно ездить по ямам, волгоградцы не смогли смотреть на мучения животных в зоопарке «Сафари», по всему Югу России одновременно начались военные учения, фестиваль «Берег» зарядил молодежь Волгограда на творчество и другие темы дня. 

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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