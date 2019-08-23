













К 2025 году Волгоградская область должна быть полностью газифицирована. Об этом сегодня на совещании в администрации региона заявил председатель правления ПАО «Газпром» Виктор Зубков. На сегодняшний день, по уточненным данным, уровень газификации области составляет почти 88%. В частности, голубым топливом обеспечены 68% сельских поселений.

По словам Зубкова, хутора и деревни с небольшой численностью населения никогда не будут газифицированы трубопроводным газом, поскольку это обернется колоссальными затратами. Поэтому научно-исследовательскому и проектному институту «Газпрома» поставлена задача до 1 декабря 2019 года выполнить экономический расчет пилотного проекта доставки природного газа в малые населенные пункты региона. Проектные предложения будут заслушаны на совещании, которое состоится в декабре с участием губернатора области. «Такой опыт уже есть, правда, не в России – за рубежом. С нового года начнем его реализовывать», - отметил председатель совета директора «Газпрома».

Также в ходе совещания Виктор Зубков озвучил, что все газовые сети в регионе, протяженность которых составляет 6,5 тысячи километров, должны быть выкуплены и взяты на баланс «Газпромом». «Очень важно, чтобы газопроводы вовремя обслуживались и ремонтировались. Вырученные средства будут направлены на газификацию и решение многих других важных вопросов», - заключил Зубков.



