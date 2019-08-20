Кандидат в депутаты Волгоградской облдумы «скрыл» от избирателей тысячи квадратных метров земель и недвижимости
Выборы 20.08.2019 15:35
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20.08.2019 15:35
Поразительную забывчивость проявил кандидат в депутаты Волгоградской облдумы Александр Кузьмин, который баллотируется по Советскому одномандатному избирательному округу №17. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте облизбиркома, Александр Кузьмин, выдвинутый на предстоящих выборах от ЛДПР, не указал в сведениях о доходах и имуществе массу объектов, которые ему принадлежат. Так, выяснилось, что кандидат «запамятовал» о наличии 1 земельного участка в Астраханской области весьма приличной площади – около 8 тысяч кв.м., трех также немаленьких участков в Волгоградской области, о трех нежилых зданиях в Астраханской области, 4 нежилых зданиях в Волгоградской области, о жилом здании в Волгоградской области, еще об одном сооружении в Волгоградской области. Что касается еще одного нежилого здания в Волгоградской области, то Александр Кузьмин предоставил неправильные сведения о метраже. Также кандидат указал лишь одну из принадлежащих ему фирм – «ТЕКА», при этом забыв про другую – ООО «СВЕТ». Александр Кузьмин запутался и в банковских счетах. В частности, он признался в наличии всего лишь 6 счетов, тогда как на самом деле их у него – 22, на которых хранится около 5,5 миллиона рублей.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» уже сообщало о предоставлении недостоверных сведений другими кандидатами. В основном это касалось средств на банковских счетах. Впрочем, один из кандидатов, как выяснилось, «присвоил» себе два автомобиля, которые ему не принадлежат. К слову, отменой регистрации за предоставление недостоверных сведений кандидатам не грозит. Однако на информационных бюллетенях со сведениями о кандидатах, которые разместят на участках, эти данные будут обязательно отражены.
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