В Волго-Ахтубинской пойме обнаружен пожиратель ясеней

Экология 19.08.2019 09:28
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19.08.2019 09:28
Карантинный вредитель обнаружен в лесах Сахарного участкового лесничества Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как сообщили ИА 2высота 102» в Центре защиты леса Волгоградской области, златка ясеневая изумрудная узкотелая поселилась на участке общей площадью 180,6 га. Всего площадь ясеневых насаждений, а также насаждений с участием ясеня, на которых возможно распространение златки, составляет 1029,7 га. Специалисты волгоградского филиала ФБУ «Рослесозащита» уведомили комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области» об обнаружении вредителя для объявления карантина на данной территории и принятия срочных мер по уничтожению или подавлению численности этого вида насекомых. Ранее, напомним, этот вредитель был обнаружен на острове Сарпинский.
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