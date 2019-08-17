«Это ритмичный танец»: в центре Волгограда пенсионеры дали джазу

Общество 17.08.2019 21:32
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17.08.2019 21:32
Нескучно провели сегодняшний вечер волгоградские пенсионеры, которые устроили зажигательные танцы под аккомпанемент «Комбо-джаз-бенда». Муниципальный оркестр под управлением заслуженного работника культуры РФ Анатолия Воронова выступал сегодня на верхней террасе Центральной набережной. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе администрации города.
Для многочисленных зрителей спела солистка МУК «Волгоградконцерт» Александра Соловьева. Завершилась программа показом художественного фильма «Капитан семи морей» в рамках кинопроекта «Киновечера у фонтана».
Завтра для горожан и гостей Волгограда также запланирован ряд любопытных мероприятий. В 10 утра в сквере 70-летия Победы в Краснооктябрьском районе стартует чемпионат и первенство России по велотриалу.
В ЦПКиО пройдет массовая благотворительная акция «Пушистый забег» с домашними питомцами. Длина трассы - не более 300 метров. Среди заявленных участников не только хозяева кошек и собак, но и хомячков, морских свинок и даже попугаев. Здесь же будут работать интерактивные площадки от кинологического центра и ветеринарной клиники. Начало забега в 16-00.
Вечер воскресенья завершат заключительные отборочные этапы городских конкурсов «Уличный артист», «Ожившие скульптуры» и конкурса чтецов #Волгоградупосвящаю на верхней террасе набережной. Начало в 19-00. В следующий раз волгоградцы увидят полюбившихся уличных артистов уже непосредственно в финалах, которые состоятся 31 августа и 1 сентября во время празднования 430-летия Волгограда.
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