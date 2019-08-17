Политика

В Волгограде коммунисты в предвыборном кураже вышли на митинг

Политика 17.08.2019 11:14
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17.08.2019 11:14



В эти минуты на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе Волгограда начинается политическая акция. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», около сотни местных коммунистов под советские песни вышли с лозунгами: «За честные и чистые выборы», а также за социальную справедливость. 



Участником собрания стал депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, представляющий в парламенте, в том числе, Волгоградскую область. Народного избранника ранее критиковали за редкие визиты в регион и встречи с избирателями. Так, лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков не единожды публично заявлял о том, что жители области не знают, как выглядит господин Арефьев. Коммуниста слова представителя партии власти задели за живое. Свой ответ политическому оппоненту, в котором было немало оскорблений и даже угроз, депутат Госдумы опубликовал на сайте Сталинградского обкома.
Напомним, единый день голосования пройдет 8 сентября. Жители Волгоградской области выберут губернатора и депутатов областной думы.

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