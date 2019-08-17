Цены на бензин в Волгоградской области растут по закону





В первом полугодии текущего года в Волгоградской области зафиксировано повышение розничных цен на все виды топлива, однако в действиях продавцов нефтепродуктов не усмотрено признаков нарушений антимонопольного законодательства, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию регуправления антимонопольной службы. По данным мониторинга Волгоградского УФАС рост цен на автомобильный бензин марки АИ-95 составил 3,1 %, АИ-92 - 3,1 % , дизельное топливо подорожало за полгода на 0,34 %.

В УФАС отмечают, что на рост стоимости топлива влияет ряд факторов: динамика мировых цен, рост отраслевых издержек и закупочных цен, общие инфляционные процессы в экономике России.

В ноябре 2018 года в целях стабилизации цен на топливо Минэнерго, ФАС России и нефтяными компаниями («Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Газпром нефть» и т.д.) было подписано соглашение. Компании обязались сдерживать розничные и оптовые цены на уровне специальных индикативных цен, которые установило правительство, а с начала 2019 года не превышать темпы роста розничных цен на реализуемые нефтепродукты более чем на 1,7% (с учетом увеличения ставки НДС). С 1 февраля 2019 года стоимость топлива должна придерживаться уровня прогнозируемой инфляции исходя из равномерного изменения цен в течение года.



