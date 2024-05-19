Росстат зафиксировал снижение количества бедных волгоградцев





Новые данные о количестве граждан, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, опубликовал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, в 2023 году в Волгоградской области таких было 225,4 тысячи человек, что составляет 9,1% от населения региона. В 2022 году бедных волгоградцев было больше – 233,3 тысячи, или 9,4%, а в 2021 году – 288,8 тысячи, или 11,5%.

Волгоградская область по данному показателю, характеризующему уровень жизни, находится в середнячках среди регионов ЮФО. Больше всего бедных жителей – в Калмыкии. Этот показатель здесь составляет 18,8% от населения республики. А меньше всех жителей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, - в Краснодарском крае (8,7%).