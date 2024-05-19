В ЦПКиО Волгограда второй раз прошел «День Дракона»





В субботу 18 мая гости парка окунулись в мир восточно-азиатской культуры. В ЦПКиО состоялся «День Дракона», посвященный российско-китайской дружбе, рассказали в организации.





А на главной площадке зрителям продемонстрировали завораживающие танцы с веерами, элементы боевого искусства ушу, а украшением дня стало дефиле в китайских нарядах.









Завершением яркого дня стало шествие трех 10-метровых драконов – мифические существа вместе с отдыхающими прошлись по всему парку.





- День Дракона в ЦПКиО мы проводим уже второй год подряд. Для нас важно донести до волгоградцев богатство и красоту китайской культуры: ее письменность, танцы, песни, боевые искусства и многое другое, рассказала организатор мероприятия Анджела Цань. - Особенно мы рады, что проводим свое мероприятие в Год культуры России и Китая, старт которого дали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.







Посетителей парка научили плести узелки счастья, делать маски драконов и китайские фонарики. Также всем желающим показали, как их имена пишутся китайскими иероглифами.Не обошлось и без презентации изысков китайской кухни. Шеф-повар ресторана китайской кухни Шуван Ли устроил огненное представление прямо на сцене, показав гостям парка мастер-класс по приготовлению фирменной китайской лапши. Пять порций с пылу с жару разыграли среди знатоков культуры Китая.Уже в следующую субботу, 25 мая, в ЦПКиО состоится день индийской культуры. В программе мероприятия запланированы ратха-ятра, краски Холи, выступления с традиционными песнями и танцами, переодевание в сари и многое другое.