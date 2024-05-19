Волгоградских выпускников просят отказаться от запуска воздушных шаров





Закрепившаяся в последнее время традиция запускать воздушные шары может принести серьезный вред природе. Как сообщили V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, рекомендации с просьбами отказаться от этого ритуала уже направлены в адрес общеобразовательных учреждений, родителей и организаторов выпускных утренников в детсадах и последних звонков в школах. Закрепившаяся в последнее время традиция запускать воздушные шары может принести серьезный вред природе. Как сообщили V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, рекомендации с просьбами отказаться от этого ритуала уже направлены в адрес общеобразовательных учреждений, родителей и организаторов выпускных утренников в детсадах и последних звонков в школах.

А все потому, что латексные и фольгированные шары могут нанести серьезный вред окружающей среде и стать причиной гибели животных.После того, как воздушные шары опускаются на землю или воду, они превращаются в опасные отходы, так как разлагаются в течение очень длительного времени, отравляя окружающую среду. Попавшие в реки и озера изделия из резины и фольги и вовсе могут привести к гибели животных: водные обитатели заглатывают остатки шаров или запутываются в лентах и веревках. Нередко это приводит к мучительной смерти птиц и диких зверей: из-за попадания неперевариемаемых материалов в желудочно-кишечный тракт животные не могут больше питаться и медленно умирают от голода. Кроме того, запутавшись в проводах, фольга может спровоцировать замыкания с отключением электроэнергии и пожары.Церемонии запуска воздушных шаров можно найти альтернативу. Например, посадить деревья или цветы на школьной или детской площадке. Новые аллеи не только останутся в памяти, но и будут радовать новые поколения.Напомним, в Волгоградской области последние звонки в школах пройдут 25 мая.