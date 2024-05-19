Волгоградских выпускников просят отказаться от запуска воздушных шаров

После того, как воздушные шары опускаются на землю или воду, они превращаются в опасные отходы, так как разлагаются в течение очень длительного времени, отравляя окружающую среду. Попавшие в реки и озера изделия из резины и фольги и вовсе могут привести к гибели животных: водные обитатели заглатывают остатки шаров или запутываются в лентах и веревках. Нередко это приводит к мучительной смерти птиц и диких зверей: из-за попадания неперевариемаемых материалов в желудочно-кишечный тракт животные не могут больше питаться и медленно умирают от голода. Кроме того, запутавшись в проводах, фольга может спровоцировать замыкания с отключением электроэнергии и пожары.
Церемонии запуска воздушных шаров можно найти альтернативу. Например, посадить деревья или цветы на школьной или детской площадке. Новые аллеи не только останутся в памяти, но и будут радовать новые поколения.
Напомним, в Волгоградской области последние звонки в школах пройдут 25 мая.