Волгоградцы поддерживают штрафы за оскорбление учителей

При этом в комментариях волгоградцы высказывали и другие точки зрения. Так, по мнению некоторых, и учителя должны отвечать за оскорбление и унижение школьников. А никакими штрафами уважения к учителю не добиться, считают другие. Но многие сходятся в том, что уважение должно быть взаимным.
Общество 19.05.2024 08:48
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19.05.2024 08:48
При этом в комментариях волгоградцы высказывали и другие точки зрения. Так, по мнению некоторых, и учителя должны отвечать за оскорбление и унижение школьников. А никакими штрафами уважения к учителю не добиться, считают другие. Но многие сходятся в том, что уважение должно быть взаимным.
Волгоградцы высказались на тему возможного введения штрафов за оскорбление учителей школьниками или их родителями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на результаты опроса, проведенного информагентством в Telegram, 76% из 590 человек высказались за эту меру наказания, а 24% не поддержали инициативу Госдумы РФ.Большинство участников опроса считают, что, действительно, дети и взрослые потеряли уважение к учителям и их нужно перевоспитывать, даже такими мерами. Меньшая часть принявших участие в опросе против такой инициативы. По их мнению, авторитет учителя нужно заработать.
При этом в комментариях волгоградцы высказывали и другие точки зрения. Так, по мнению некоторых, и учителя должны отвечать за оскорбление и унижение школьников. А никакими штрафами уважения к учителю не добиться, считают другие. Но многие сходятся в том, что уважение должно быть взаимным.
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