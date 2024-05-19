Волгоградцы поддерживают штрафы за оскорбление учителей





Волгоградцы высказались на тему возможного Волгоградцы высказались на тему возможного введения штрафов за оскорбление учителей школьниками или их родителями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на результаты опроса, проведенного информагентством в Telegram, 76% из 590 человек высказались за эту меру наказания, а 24% не поддержали инициативу Госдумы РФ.

Большинство участников опроса считают, что, действительно, дети и взрослые потеряли уважение к учителям и их нужно перевоспитывать, даже такими мерами. Меньшая часть принявших участие в опросе против такой инициативы. По их мнению, авторитет учителя нужно заработать.При этом в комментариях волгоградцы высказывали и другие точки зрения. Так, по мнению некоторых, и учителя должны отвечать за оскорбление и унижение школьников. А никакими штрафами уважения к учителю не добиться, считают другие. Но многие сходятся в том, что уважение должно быть взаимным.