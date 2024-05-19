В Волгоградской области выстроились очереди на молебен перед ЕГЭ

Сегодня, 19 мая, по благословению епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея в Урюпинске у Арки в честь Урюпинской иконы Божией Матери прошел молебен для учащихся перед началом экзаменов. Об этом сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области. На молебен пришли десятки выпускников вместе со своими родителями.
В Урюпинске это мероприятие проходит уже не первый год. Правда, неизвестно, помогли ли кому-то молитвы получить хорошие оценки на экзаменах.
Напомним, в Волгоградской области первые ЕГЭ пройдут 23 мая. Школьники сдадут экзамены по географии, литературе и химии. Последние ЕГЭ состоятся 11 июня.
Фото администрации Урюпинска t.me