Расследования

В Волгограде прокуратура взяла на контроль расследование покушения на убийство школьницы

Расследования 18.05.2024 21:47
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18.05.2024 21:47


Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль расследование уголовного дела в отношении 45-летнего местного жителя, который пытался задушить в подъезде 12-летнюю школьницу.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, противоправные действия были пресечены вышедшим из лифта 44-летнем соседом девочки, после чего злоумышленник скрылся с места преступления.

Известно, что 16 мая около 20:00 45-летний житель региона в подъезде многоквартирного дома на ул. Титова в Краснооктябрьском районе Волгограда напал на 12-летнюю школьницу. Уголовное дело возбуждено СУ СКР по региону по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). 

- Сегодня в отношении подозреваемого Краснооктябрьским районным судом г.Волгограда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнила Черединина.

Ранее сообщалось, что на шестиклассницу напал неизвестный в подъезде. Мужчина приказал девочке молчать и начал ее душить. Несовершеннолетняя оказала активное сопротивление. Ее крики услышал сосед. Душитель убежал, когда на первом этаже открылся лифт. Девочку вывели из подъезда на улицу. Позже на улице она еще раз увидела нападавшего и смогла сфотографировать его со спины, тем самым помогла следствию быстрее его задержать.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что нападавшего зовут Александр. В соцсетях мужчины опубликованы несколько фотографий в экипировке ЧВК «Вагнер», а также фото наград за взятие Соледара и Бахмута.

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