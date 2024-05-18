Регион останется без хлеба? Доцент ВолГАУ оценил перспективы из-за гибели озимых на полях





В Волгоградской области на днях был введен режим ЧС регионального характера в связи с гибелью посевов из-за майских заморозков. Природное бедствие затронуло 32 муниципальных района региона. Жители переживают – будет ли Волгоградская область с хлебом и не повлияет ли произошедшее на цены на продукты питания?

Корреспондент V102.RU попросил оценить ситуацию с посевами и видами на урожай декана агротехнологического факультета Волгоградского государственного аграрного университета, кандидата сельскохозяйственных наук, доцентакафедры растениеводства, селекции и семеноводства

- Александр Николаевич, можно ли уже сейчас говорить о примерном масштабе этого бедствия или еще идет подсчет потерь?



- В этом году на европейской территории России наблюдались неблагоприятные погодные условия в виде заморозков и снега в таких аграрных областях как Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Орловская, Ростовская, Пензенская. К сожалению, Волгоградскую область заморозки не обошли стороной и отмечались во многих районах области, в том числе в южных. О масштабе последствий пока сказать весьма затруднительно, поскольку оценить это возможно только экспедиционными выездами. Более точной информацией обладает комитет сельского хозяйства Волгоградской области. В муниципальных районах сейчас работают комиссии, которые проводят обследование посевов и их комиссионное актирование.



- Какие культуры пострадали больше всего?



- Учитывая температурный режим, который отмечался на территории муниципальных районов, могли пострадать озимые, плодовые и ягодные культуры, всходы ранних яровых и возможно поздних культур при условии, если был проведен посев с опережением календарных сроков и появились всходы, поскольку апрель месяц был довольно теплым по сравнению с предыдущими годами.







- Случались ли уже подобные природные катаклизмы в регионе?



- Неблагоприятные погодные условия на территории Волгоградской области проявляются в той или иной степени ежегодно поскольку область относится к регионам рискованного земледелия. Возвратные заморозки отмечаются ежегодно практически в каждом муниципальном районе. Потери урожая от воздействия мороза отмечались на территории региона. В зимний период 2009-2010 годов в результате неблагоприятных погодных условий, сложившихся на территории Волгоградской области, произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах на площади, примерно, около 500 тысяч га., что составило около 30% всех посевов. Прежде всего это было связано с наличием притертой ледяной корки на посевах и отрицательными температурами на глубине узла кущения.

- Можно ли было предотвратить наступление неблагоприятных последствий в виде гибели посевов или хотя бы их сгладить и можно ли еще исправить ситуацию?



- К великому сожалению, мы пока не можем управлять глобальными климатическими процессами, мы пока только в силах регулировать некоторые микроклиматические показатели (температура почвы, содержание влаги в почве, снижение скорости ветра с использованием лесомелиоративных приемов, предотвращение ветровой эрозии и дефляции) за счет общепринятых агротехнических мероприятий. Тем не менее, сгладить сложившуюся ситуацию возможно. Посевы, которые погибли в результате воздействия заморозков, возможно пересеять поздними яровыми культурами такими, как подсолнечник, кукуруза, просо, сорго, поскольку календарные сроки еще это позволяют сделать. На незначительно пострадавших посевах можно применить препараты с содержанием гуминовых и аминокислот, тем самым снять у растений стрессовое состояние, при наличии влаги можно применить минеральные удобрения.

В настоящее время специалисты профильных служб активно занимаются этими вопросами и оказывают содействие.



- Главный вопрос, который волнует волгоградцев – не останемся ли мы без урожая и хлеба?



- Волгоградская область – это регион, в котором пшеница является основной сельскохозяйственной культурой. Площадь посевов ежегодно составляет более 1,5 млн га, в последние годы валовый сбор стабильно превышал 4 млн. тонн, при этом на внутренние нужды области требуется около 1,5 млн. тонн. Имеются остатки урожая прошлого года. Поэтому волгоградцев вопрос обеспеченностью хлебом может не беспокоить, без хлеба наши земляки точно не будут.



- Есть ли стратегические запасы пшеницы, ячменя, кукурузы и других сельхозкультур в регионе на подобные случаи?



- Если рассматривать вопрос обеспеченности семенами, то каждое хозяйство старается всегда иметь для себя страховой фонд семян. А для продовольственных целей стратегические запасы всегда имеются.



Между тем, пока сложно прогнозировать, как изменятся цены на хлеб в регионе. Согласно данным Волгоградстата, на сегодняшний день средняя стоимость хлеба из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки составляет 63,77 рубля. Год назад хлеб этой категории стоил 56,31 рубля за кг. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки разных сортов стоит в среднем сейчас 78,85 рубля за кг. Рост за год составил около 8,5 рубля. А вот пшеничная мука даже стала дешевле. В настоящее время ее средняя стоимость оценивается в 36,01 рубля за кг, а годом ранее она стоила 37,02 рубля.

