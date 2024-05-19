Общество

Главврачи волгоградских больниц отчитались о зарплатах

Общество 19.05.2024 20:10
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19.05.2024 20:10


Руководители медучреждений Волгоградской области опубликовали данные о своих  зарплатах за 2023 год. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию, размещенную на сайте регионального комитета здравоохранения, средний размер зарплат руководителей учреждений в прошлом году варьировался на планке около 100 тысяч рублей. Наиболее высокие получки зафиксированы у главных врачей крупных больниц областного значения.

Например, Наталия Кушнирук, главный врач областной клинической больницы №1, получала 186,6 тысячи рублей в месяц. Руководитель городской клинической больницы скорой медицинской помощи №26 Марина Королева -  182,9 тысячи рублей, а Наталья Панина, главврач больницы №7 – 169 тысяч. Размер получки Анатолия Калмыкова, главврача больницы №16, составлял 154,4 тысячи.

Руководитель Волжской клинической больницы №1 имени Фишера Константин Позднышев задекларировал зарплату в  146. Татьяна Веровская, главврач Волгоградского областного клинического перинатального центра №2, зарабатывала 132 тысячи рублей. А руководитель медучреждения такого же профиля, перинатального центра №1 Александр Бухтин – 105 тысяч.

Главврач Волгоградской областной детской клинической больницы Светлана Смыкова получала в среднем около 141 тысячи рублей.

Татьяна Заклякова, возглавляющая областной клинический кожно-венерологический диспансер, получала 114,4 тысячи. Примерно о таком же размере зарплаты отчтался Виталий Иваненко, главврач областного  клинического кардиологического центра.

Елена Хлопотова, возглавляющая областную инфекционную больницу №2, зарабатывала в среднем 98 тысячи рублей. Размер получки руководителя областной клинической больницы №3 Елены Левшиной составлял 108,8 тысячи.

Андрей Поплавский, руководитель областного паталогоанатомического бюро, получал 101 тысячу рублей. Столько же было и у  Павла Коновалова, главного врача областного центра крови. На 1 тысячу меньше  оказалась зарплата главного врача волгоградской больницы №16 Сергея Захарова.

Главный врач детской поликлиник №1 Сергей Дорофеев задекларировал зарплату в 105 тысяч, а Вера Скуратова, руководитель детской поликлиники №16 – 86,8 тысячи. Елена Титова, главврач клинической поликлиники №28, получала 121 тысячу. А Олег Ярыгин, бывший руководитель областной станции скорой помощи, а ныне главный врач поликлиники №2  - 119 тысячи.

Больше всего среди главных врачей районных центральных больниц зарабатывал руководитель Михайловской ЦРБ Вячеслав Буянов – 116,7 тысячи.  Руководитель Среднеахтубинской ЦРБ Лидия Наумова отчиталась о 106, 2 тысячах, Фроловской ЦРБ Татьяны Борощук – о 104,1,  Калачевской ЦРБ Виктор Бессолов – о 102 тысячах. Николай Абрамов, руководящий Котовской ЦРБ, получал 97,6 тысячи.

Самые низкие зарплаты среди учреждений, подведомственных облкомздраву, обнаружились в ГБУ «Волгоградский медицинский научный центр». Его руководитель Григорий Снигур получал всего 39 тысячи. А зарплата его зама по общим вопросам находилась фактически на уровне прожиточного минимума – 13 тысяч.

Между тем, не все руководители медучреждений опубликовали свои средние зарплаты на основании Указа Президента, который позволил не обнародовать такие данные чиновникам, депутатам и некоторым другим категориям сотрудников госучреждений. В частности, осталась неизвестной зарплата главного врача Волгоградского онкологического диспансера Надежды Коваленко, областного бюро судебно-медицинской экспертизы Вячеслава Барканова, а также руководителей  ряда учреждений, занимающихся медицинской статистикой и аналитикой, а также заместителей главных врачей, отвечающих за  поликлиническую работу.

Ранее V102.RU сообщало, что Росстат обнаружил в Камышинском районе Волгоградской области  самых высокооплачиваемых врачей. По данным ведомства, в прошлом году эта категория бюджетников зарабатывала в среднем 126 тысяч рублей.
 

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