Происшествия

Под Волгоградом мотоцикл влетел в автомобиль и загорелся

Происшествия 19.05.2024 18:39
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19.05.2024 18:39


Страшная авария произошла сегодня, 19 мая, около Горного Балыклея в Дубовском районе Волгоградской области. По свидетельству очевидцев, мотоцикл совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада Веста», передает V102.RU. После удара двухколесный транспорт загорелся.
По некоторым данным, мотоциклист погиб. В соцсетях сообщается, что мужчина был жителем Ерзовки Городищенского района. Информация уточняется в правоохранительных органах.
Фото Андрея Лунева, Подсмотрено Камышин VK.com

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