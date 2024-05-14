В Волгоградской области введен режим ЧС из-за гибели посевов от майских заморозков





Сегодня, 14 мая, в Волгоградской области в 32 муниципальных районах введен ЧС регионального характера из-за гибели посевов от заморозков. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, режим ЧС будет действовать на территории Алексеевского, Быковского, Городищенского, Даниловского, Дубовского, Еланского, Жирновского, Иловлинского, Калачевского, Камышинского, Киквидзенского, Клетского, Котельниковского, Котовского, Кумылженского, Ленинского, Нехаевского, Николаевского, Новоаннинского, Новониколаевского, Октябрьского, Ольховского, Палласовского, Руднянского, Светлоярского, Серафимовичского, Среднеахтубинского, Старополтавского, Урюпинского, Фроловского, Чернышковского муниципальных районов и городского округа города Михайловка Волгоградской области. Единственным муниципалитетом, который не включен в данный перечень, оказался Суровикинский район.

Данная мера, по словам чиновников, необходима для получения компенсаций за понесенные потери по заключенным договорам страхования, а также станет основанием для предоставления аграриям более гибких условий по договорам займов и лизинга.

- Результаты показывают, что без урожая Волгоградская область не останется. Основная масса озимых и яровых культур перенесла заморозки спокойно. Но выявлены отдельные участки посевов, которые не смогли оправится после температурного стресса, - пояснила председатель комитета сельского хозяйства Марина Морозова. - Сейчас специалисты дают рекомендации хозяйствам по внесению удобрений. Также один из эффективных способов снизить негативные воздействия заморозков на экономику хозяйств — замена одних культур другими. Агрономические сроки позволяют провести такие работы в оптимальном темпе, так как активный период сева продолжается вплоть до начала июня.

Данные по пострадавшим от заморозков площадям профильным комитетом будет уточняться до 3 июня. В соответствии с постановлением губернатора главы указанных муниципальных районов подготовят и предоставят все необходимые документы.

Напомним, ранее V102.RU сообщало о сложной ситуации с посевами в Жирновском и Урюпинском районах.