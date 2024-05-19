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Под Волгоградом развалилось столетнее здание школы искусств. Детей приютила церковь

Общество 19.05.2024 17:27
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19.05.2024 17:27


Родители воспитанников школы искусств станицы Нехаевская Волгоградской области устали ждать, когда районные власти решат вопрос с новым помещением для занятий детей. Как рассказали V102.RU станичники, потолок в здании детской школы искусств на улице Ленина, 35, открытой в 1968 году,  некоторое время назад стал опасно провисать.
-  Этого следовало ожидать – капитальный ремонт в здании не проводился с того дня, как в это здание заселилась школа, - делятся родители. – В 2022 году администрация заказала экспертизу состояния помещений, которая установила, что здание находится в аварийном состоянии.

Между тем, в школе искусств в настоящее время занимается 120 детей. Саму школу не закрыли, а детей с сентября прошлого года разместили по другим учреждениям – в общеобразовательной школе райцентра, в детско-юношеской спортивной школе   и даже в приходской школе от местной епархии.
- Чиновники нас пытаются убедить, что дети не испытывают никаких неудобств, занимаясь в других учреждениях, - продолжают жители станицы. – Но мы так не считаем. Для занятий хореографией необходимо специальное покрытие пола, музыкальные классы тоже должны быть оборудованы в соответствии с назначением. 

А дело дошло до того, что рояль, который район получил в 2014 году по федеральной программе, стоит сейчас вместо мебели в районном историко-краеведческом музее, потому что другие помещения, которые предоставили нашим детям, не подходят для его установки.
- Наши дети сейчас – как бедные родственники, а чиновники говорят, мол, спасибо, что вообще школу не закрыли и радуйтесь тому, что есть, - констатируют собеседники информагентства. – Но ведь учащиеся должны где-то демонстрировать свои достижения, это важный стимул для занятий, для стремления добиваться успехов. Но в дом культуры прорваться трудно, каждый раз приходится выбивать разрешение для выступлений учеников. А выставку работ юных художников и вовсе «сослали» в местный музей, где их мало кто видит.  
Промучившись так  с осени прошлого года, родители учеников школы искусств написали жалобу в комитет культуры Волгоградской области и попросили содействия в организации занятий детской школы искусств в пустующих зданиях райцентра, например, в бывшем казначействе.
Однако ответ областных чиновников не обрадовал. В комитете культуры напомнили, что вопрос функционирования школы искусств находится в введении администрации района, куда ведомство и отправило запрос с целью разъяснения ситуации.  

Как следует из документа,  решить проблему детской школы искусств в ближайшее время не удастся. Так, пустующее здание казначейства, которое могло бы занять учреждение,  планируется передать районной прокуратуре, а капитальный ремонт школы искусств пока не предвидится.
- В 2023 году была разработана проектная документация на капитальный ремонт здания на улице Ленина, 35, положительное заключение государственной экспертизы получено. Сметная стоимость по объекту в ценах 2023 года составила более 13 миллионов рублей, однако Нехаевская ДШИ не прошла отбор Минкультуры РФ на предоставление субсидии из федерального бюджета в 2024 году, - цитата из ответа.
Глава Нехаевского района Сергей Кузнецов в беседе с корреспондентом V102.RU признал, что вся проблема кроется в отсутствии средств.
- Этому зданию, где размещалась детская школа, почти сто лет. От старости там провис потолок. Сначала мы хотели укрепить его, поставить дополнительные опоры, но потом из соображений безопасности детей отказались от этой идеи. Руководство школы надеялось, что получится быстро отремонтировать здание. Но не получилось. Со своей стороны мы подготовили проект, прошли экспертизу, будем надеяться, что все-таки нам выделят финансирование, - пояснил Сергей Кузнецов.
В комитете культуры Волгоградской области также пояснили, что при поступлении заявки администрации района на проведение капремонта ДШИ планируют включить ее в заявочную документацию для участия в следующем конкурсе в 2025 году. Однако пока сроки этого конкурса не названы. А значит, юные художники, танцоры и музыканты будут по-прежнему заниматься в не приспособленных для этого кабинетах.
На фото читателей V102.RU - старая детская школа искусств, приходская школа, юные таланты Нехаевского района.

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