Цены на дрова проиндексируют в Волгоградской области на 3,6%





В Волгоградской области проведут индексацию ставок платы за древесину, заготавливаемой гражданами для собственных нужд. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа облкомприроды, 1 куб дровяной древесины будет обходиться от 48 до 94 рубля в зависимости от породы лесных насаждений. Дороже всего обойдутся дрова из дуба, ясеня, клена, акации белой и бересклета. Самыми дешевыми станут отходы из сосны, лиственницы, березы, ольхи черной, липы, тополя, ивы древовидной. В Волгоградской области проведут индексацию ставок платы за древесину, заготавливаемой гражданами для собственных нужд. Как сообщает V102.RU со ссылкой на проект приказа облкомприроды, 1 куб дровяной древесины будет обходиться от 48 до 94 рубля в зависимости от породы лесных насаждений. Дороже всего обойдутся дрова из дуба, ясеня, клена, акации белой и бересклета. Самыми дешевыми станут отходы из сосны, лиственницы, березы, ольхи черной, липы, тополя, ивы древовидной.





Фото V102.RU



Деловая древесина, например, для строительных целей местным жителям будет продаваться уже по более высоким расценкам. Больше всего придется заплатить за куб дуба, ясеня, клена – 1154 рубля. Самые низкие ставки установят на осину, тополь и иву древовидную – 78 рубля.Изменение ставок на древесину составит 3,6% на основании установленного правительством России для лесного хозяйства индекса-дефлятора на 2024, 2025 и 2026 годы. Повышение будет небольшим. Например, самые дешевые дрова стоят в настоящее время 46 рублей за куб, а будет на 2 рубля больше. Стоимость самых дорогих отходов древесины увеличится на 3 рубля с 91 рубля.Последний раз стоимость дров индексировалась в регионе в 2018 году.