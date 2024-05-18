



В Волгограде 19 мая пройдет всероссийское легкоатлетическое соревнование «ЗаБег.РФ». Как сообщил V102.RU организатор мероприятия Дмитрий Чирков, за несколько дней до старта на него зарегистрировалось рекордное число участников.

– В этом году нас ждет рекордное количество спортсменов. На забег записалось более тысячи человек, – рассказал информагентству Дмитрий. – Для сравнения, в прошлом году наш забег собрал не более 750 участников.

В рамках соревнований спортсмены примут участие в забегах на 5 км, 10 км и в полумарафоне – 21 км 97 м. Дети до 12 лет примут участие в забеге на километровую дистанцию. В дисциплине «скандинавская ходьба» на 10 км посоревнуются бегуны в возрасте от 40 лет и старше.

По словам Дмитрия Чиркова, бежать 19 мая планируют и спортсмены-любители, и профессионалы.

– К нам на соревнования по традиции съезжаются легкоатлеты не только со всей Волгоградской области, но и из многих других регионов, – говорит организатор.

Регистрация спортсменов 19 мая пройдет с 07:00 до 08:15 в стартовом городке возле амфитеатра на Набережной 62-ой Армии.