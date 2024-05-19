Общество

В Волгоградской области больше сотни школьников приняли в пионеры

Общество 19.05.2024 20:37
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19.05.2024 20:37


Сегодня в Волгоградской области в нескольких школах в ряды пионеров приняли новых учеников. Как сообщили V102.RU в Сталинградском обкоме КПРФ, торжественные линейки прошли в школе №1 Городища, в школе №2 Светлого Яра, в школе №4 Фроловского района, в Кайсацкой средней школе и  в центре молодежи Новоаннинского района.
Больше всего желающих вступить в пионеры оказалось в Светлом Яру – здесь галстуки повязали 87 ученикам.
Напомним, сегодня, 19 мая, отмечается День пионерии. В прошлом году это движение отмечало 100-летие.


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