Расследования

В Волгограде задержан напавший в подъезде на 12-летнюю девочку душитель

Расследования 18.05.2024 20:58
0
18.05.2024 20:58


В Волгограде задержан 44-летний местный житель, который напал в подъезде на 12-летнюю девочку и пытался ее задушить, но ему помешали. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, это произошло вечером 16 мая в одном из подъездов дома №62 по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе.

По данным следствия, неизвестный напал на девочку, когда она зашла в подъезд. Он схватил ее за шею и начал душить.

Несовершеннолетняя оказала напавшему активное сопротивление. Крики ребенка услышал местный житель, который вышел из лифта. Это напугало злоумышленника и он убежал. 

- После того, как девочка вышла на улицу, она вновь увидела нападавшего мужчину и ей удалось его сфотографировать. Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать, - сообщили в следственном органе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина взят под стражу.

Телеграм-канал Baza в свою очередь приводит подробности этого происшествия. 


По сведениям авторов канала, нападавшего зовут Александр. 

- В соцсетях мужчины опубликованы несколько фотографий в экипировке ЧВК «Вагнер», а также фото наград: медаль «За отвагу», а также награды за взятие Соледара и Бахмута, - сообщает Baza.

Известно, что шестиклассница возвращалась из школы и решила зайти к подруге. Когда она зашла в подъезд, на нее накинулся мужчина, приказал не кричать и начал душить. Девочка уже начала терять сознание, но тут приехал лифт и она закричала. Душитель испугался, отпустил ребенка и выбежал из подъезда.

Спасший девочку мужчина вывел ее из подъезда и посадил на скамейку. Через какое-то время она вновь увидела нападавшего, побежала на детскую площадку к старшей сестре и смогла сфотографировать преступника со спины. 

Фото: Baza / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.05.2024 21:47
Расследования 18.05.2024 21:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 18:52
Расследования 18.05.2024 18:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 17:21
Расследования 18.05.2024 17:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.05.2024 07:46
Расследования 18.05.2024 07:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 20:32
Расследования 17.05.2024 20:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 16:14
Расследования 17.05.2024 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 14:43
Расследования 17.05.2024 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 12:55
Расследования 17.05.2024 12:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2024 06:40
Расследования 17.05.2024 06:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 16:26
Расследования 16.05.2024 16:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:54
Расследования 16.05.2024 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 15:53
Расследования 16.05.2024 15:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 12:32
Расследования 16.05.2024 12:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 11:38
Расследования 16.05.2024 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2024 11:05
Расследования 16.05.2024 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:47
В Волгограде прокуратура взяла на контроль расследование покушения на убийство школьницыСмотреть фотографии
21:25
Ватерполисты «Спартака» стали бронзовыми призерами Кубка РоссииСмотреть фотографии
20:58
В Волгограде задержан напавший в подъезде на 12-летнюю девочку душительСмотреть фотографии
20:42
Рекордное количество бегунов выйдет на старт полумарафона в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:26
Стой, опасная зона! С фасада пятиэтажки в Волгограде падают куски облицовкиСмотреть фотографии
20:03
Регион останется без хлеба? Доцент ВолГАУ оценил перспективы из-за гибели озимых на поляхСмотреть фотографии
19:05
Нулевую продольную и 6 улиц перекроют в Волгограде 18 мая вечеромСмотреть фотографии
18:52
В Волжском нашли мертвой пропавшую в начале недели пенсионеркуСмотреть фотографии
18:30
В КоАП предлагают ввести статью за оскорбления школьных учителейСмотреть фотографии
18:11
Въезд в леса в Волгоградской области могут закрыть через 5 днейСмотреть фотографии
17:33
В Волгограде простятся с известным неврологом Михаилом КарасевымСмотреть фотографии
17:21
Из Волги достали упавшую с моста девушкуСмотреть фотографии
17:04
«Последствия увидим через несколько лет»: в Волгоградской области из-за заморозков погибла отложенная рыбами икраСмотреть фотографии
16:30
В Волжском на ремонт ул. Заволжской выделили 53 млн рублейСмотреть фотографии
15:39
Эксперты разрешили перекрасить гостиницу «Интурист» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
МЧС предупреждает о новых заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:07
Суд и прокуратура подключились к решению транспортной проблемы в городе ФроловоСмотреть фотографии
12:43
Юный водитель не справился с рулем и погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:18
«Куда рванули?»: автомобилисты сообщают о 2-километровой пробке на выезде из ВолгоградаСмотреть фотографии
11:10
Теплоход эффектно залили водой на глазах иностранцев в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:32
В Волжском сбитый иномаркой пешеход упал на другой автомобильСмотреть фотографии
09:58
Волгоградские ученые изобрели гель для регенерации костей после осколочных раненийСмотреть фотографии
09:01
«Вся Россия ждет»: в Волгограде впервые показали стройку нового гандбольного зала «Динамо-Синары»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:10
В Волгоградской области продлили оранжевый уровень погодной опасностиСмотреть фотографии
07:46
Осужденному наркосбытчику после выстрела в волгоградского оперативника выставили крупный счётСмотреть фотографии
06:40
Лучшим волгоградским педагогам увеличат премию до 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:26
«Динамо-Синара» обыграло «Звезду» в заключительном домашнем матчеСмотреть фотографии
21:09
Александр Ведяхин открыл в Волгограде серию научных лекций по искусственному интеллектуСмотреть фотографии
20:52
Волгоградцам рассказали, куда жаловаться в случае отключения МКД от газаСмотреть фотографии
20:49
Благодаря внедрению технологий AI прирост ВРП Волгоградской области к 2030 году составит более 102 млрд руб.Смотреть фотографии
 