В Волгограде задержан 44-летний местный житель, который напал в подъезде на 12-летнюю девочку и пытался ее задушить, но ему помешали. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, это произошло вечером 16 мая в одном из подъездов дома №62 по улице Германа Титова в Краснооктябрьском районе.

По данным следствия, неизвестный напал на девочку, когда она зашла в подъезд. Он схватил ее за шею и начал душить.

Несовершеннолетняя оказала напавшему активное сопротивление. Крики ребенка услышал местный житель, который вышел из лифта. Это напугало злоумышленника и он убежал.

- После того, как девочка вышла на улицу, она вновь увидела нападавшего мужчину и ей удалось его сфотографировать. Благодаря имеющейся у следствия фотографии, подозреваемого удалось задержать, - сообщили в следственном органе.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство). Мужчина взят под стражу.

Телеграм-канал Baza в свою очередь приводит подробности этого происшествия.





По сведениям авторов канала, нападавшего зовут Александр.

- В соцсетях мужчины опубликованы несколько фотографий в экипировке ЧВК «Вагнер», а также фото наград: медаль «За отвагу», а также награды за взятие Соледара и Бахмута, - сообщает Baza.

Известно, что шестиклассница возвращалась из школы и решила зайти к подруге. Когда она зашла в подъезд, на нее накинулся мужчина, приказал не кричать и начал душить. Девочка уже начала терять сознание, но тут приехал лифт и она закричала. Душитель испугался, отпустил ребенка и выбежал из подъезда.

Спасший девочку мужчина вывел ее из подъезда и посадил на скамейку. Через какое-то время она вновь увидела нападавшего, побежала на детскую площадку к старшей сестре и смогла сфотографировать преступника со спины.

Фото: Baza / t.me